Hawaii Five 0 10/ Anticipazioni 17 agosto: Jerry lascia la squadra?

HAWAII FIVE 0 10, LA TRAMA

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, lunedì 17 agosto 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Hawaii Five 0 10 in prima Tv assoluta. Sarà il primo, dal titolo “Indagine congiunta“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: la squadra continua a cercare Wright (Joey Lawrence), in fuga in seguito al caso precedente. Frank (Jimmy Buffett) si presenta poi al Quartier Generale per spargere le ceneri di Joe nella spiaggia che aveva sempre amato. Intanto, Wright rivede un vecchio amico per recuperare l’hard disk che i sicari hanno rubato all’NSA. Kahele (Taylor Gray) però ha scoperto che il contenuto è diverso da quello che l’hacker gli aveva riferito e per questo viene ucciso. Wright ha usato una neurotossina che gli ha trasmesso con una semplice stretta di mano.

Adam (Ian Anthony Dale) invece si risveglia a casa di Tamiko (Brittany Ishibashi): ha trascorso la notte per non lasciarla da sola dopo la perdita subita. Le confessa inoltre di non sentire la sua ex, se non in modo sporadico. In centrale, Junior (Beulah Koale) confessa a Tani (Meaghan Rath) di non sentire il padre dal giorno dell’udienza. Quando il corpo di Kahele viene ritrovato, la squadra si presenta sul posto e grazie ad una telecamera nascosta, ha la conferma su Wright. Nel video, l’hacker si mette d’accordo con qualcun altro per vendere le armi rubate. Grazie ad alcune tracce trovate da Jerry (Jorge Garcia), la squadra trova il luogo dello scambio e si precipita in tenuta d’assalto. Wright però ha usato un trucco per attirarli in una trappola: ha pagato qualcuno per consegnare uno zaino bomba.

Intanto, Jerry si accorge che Wright è entrato nei sistemi della Polizia e decide di interrompere il collegamento. L’hacker infatti ha avuto accesso a tutte le loro comunicazioni. In quel momento, Wright incontra un altro compratore e vende le armi. Tani e Jerry trovano inoltre un collegamento fra l’hacker e una ragazza che ha frequentato per qualche tempo. Scoprono così che Wright ha un magazzino segreto e la targa della moto che ha rubato. Nel frattempo, Junior entra in allarme quando la madre lo avvisa che il padre è scomparso con la pistola.

Il ragazzo teme il peggio, ma scopre che Natano (Eric Scanlan) ha chiesto l’indirizzo del ragazzo che ha ucciso la figlia. Dopo essere stato localizzato, Wright trova rifugio in un edificio e per riuscire a fuggire, dirama un sms nazionale riguardo a un missile in arrivo. Grazie a Jerry, la squadra scopre però che l’hacker ha intenzione di usare un aereo per lasciare l’isola.

Dopo essere riuscito a fuggire, Wright inizia ad avere problemi tecnici: Jerry si è introdotto nel sistema del velivolo e ha scaricato il carburante per costringerlo a consegnarsi. Junior invece trova Natano e riesce a fermarlo, ma il padre gli comunica di non riconoscerlo più come figlio. Quella sera, la moglie di Hassan (Natalee Linez) chiede a McGarrett (Alex O’Loughlin) di incontrare suo figlio. Dopo aver parlato di perdono, la donna si vendica e spara a McGarrett con una pistola di plastica.

HAWAII FIVE 0 10, ANTICIPAZIONI DEL 17 AGOSTO 2020

EPISODIO 1, “INDAGINE CONGIUNTA” – Due settimane dopo la sparatoria, Jerry si sta ancora riprendendo. Ha preso il proiettile al posto di McGarrett e ora ha compreso di non aver fatto molto nella sua vita. Intanto, Junior e Tani organizzano un appuntamento per andare a vedere l’opera insieme. Durante lo spettacolo, i due però non si rendono conto che qualcosa non va. Un ragazzo, Billy Sato, viene ucciso: era a capo della triade ed è stato assassinato. Per gestire il caso, McGarrett è costretto ad interrompere l’appuntamento con Brooke, un’amica di Danny. A teatro, Tani e Junior sono convinti che l’assassino si trova ancora nell’edificio, ma non è così.



