Hawaii Five-0 10/ Anticipazioni 20 settembre: McGarrett in pericolo di vita

HAWAII FIVE-0 10 ANTICIPAZIONI DEL 20 SETTEMBRE 2020

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, domenica 20 settembre 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Hawaii Five-0 10 in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo “Nella tela del ragno“.

EPISODIO 7, “NELLA TELA DEL RAGNO” – McGarrett scopre dalla CIA che la madre si trova in Messico per catturare il capo di un cartello. Secondo l’agenzia, la spia però avrebbe scelto di unirsi al cartello e di tradire il suo lavoro. In base all’addestramento passato, McGarrett è l’unico a poter andare in Messico per convincerla a tornare indietro e ad abbandonare la missione. Quando McGarrett sparisce per un mese, il resto della squadra inizia a temere che possa essere morto: Junior decide di raggiungerlo in Messico e scopre che ha dovuto simulare la sua morte per sfuggire al cartello. In base alle sue informazioni però, la madre potrebbe aver deciso davvero di tradire il suo lavoro.

HAWAII FIVE-0 10, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana Hawaii Five-0 10: alcuni agenti inseguono un’auto per via di un crimine, ma quando fermano il mezzo scoprono che alla guida non c’è nessuno. Solo un mucchio di roba tecnologica con cui gestire il tutto da remoto. Intanto, McGarrett (Alex O’Laughlin) incarica Quinn (Katrina Law) e Tani (Meaghan Rath) di occuparsi di due influencer in visita al quartier generale. Il governatore infatti li ha incaricati di girare un video a favore della Polizia nella speranza che diventi virale. Adam (Ian Anthony Dale) e Danny (Scott Caan) si occupano invece del caso dell’auto misteriosa: è stata uccisa una donna e un altro civile. Dato che a bordo dell’auto sono stati trovati anche dei soldi, la squadra conclude che il mezzo veniva usato per lo spaccio di droga in una zona ad alto rischio. La scientifica però trova a bordo delle trasmittenti radio che ampliano il raggio di ascolto di diverse centinaia di km. Secondo Adam, uno dei sospettati potrebbe essere Kanoa Anakoni (Matthew Peschio), che viene catturato subito dopo. Durante l’interrogatorio, il criminale rivela il funzionamento dell’operazione: basta inviare un messaggio con la richiesta, poi attendere l’auto, mettere dei soldi a bordo e poi prelevare la droga da un comparto che si apre solo dopo il pagamento. McGarrett lo convince ad ordinare della droga per permettere loro di individuare lo spacciatore. Nel frattempo, Quinn e Tani controllano una scena del crimine con i due influencer, che si imbattono così in una loro grande fan, Noleani (Kimee Balmilero). La vittima aveva tanti problemi con tutti i vicini: Marion era una persona orribile che amava rendere un inferno la vita di chiunque. McGarrett e Danny controllano invece la consegna di Kanoa e inseguono l’auto arrivata per rifornirlo.

Quando l’autista remoto si accorge di essere inseguito, decide di lanciare il mezzo da un dirupo in modo che esploda. La squadra però ha scoperto chi ha inventato il software per gestire la macchina: Julia Wahea (Sophie Oda). Nel frattempo, Quinn e Tani vanno su tutte le furie quando scoprono che i due influencer hanno pubblicato un post in cui posano con l’arma del delitto. I due ragazzi però intuiscono come l’assassino abbia raggiunto la casa della vittima: ha usato una scala per formare un ponte e passare da un edificio all’altro. Durante l’interrogatorio, la Wahea confessa che il vero responsabile è suo padre, ritornato di recente nella sua vita dopo diversi anni a contatto con problemi di dipendenza. L’uomo però è già stato rapito dai criminali per cui lavora, che vengono rintracciati grazie alla Wahea. Nel frattempo, Tani e Quinn concludono il caso di omicidio: Brent Garis (Greg Cromer) ha hackerato i sistemi di sicurezza per uccidere Marion in tutta tranquillità.

