Hawaii Five-0 10/ Anticipazioni 24 agosto: sulle tracce di Cullen

HAWAII FIVE-0 10 ANTICIPAZIONI DEL 24 AGOSTO 2020

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, lunedì 24 agosto 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Hawaii Five-0 10 in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo “Mistero in fondo”

EPISODIO 3, “MISTERO IN FONDO” – McGarrett continua ad indagare sulla bomba ritrovata in casa sua in precedenza. Quinn si unisce alla squadra: sono tutti convinti che il responsabile sia Cullen, ma occorrono delle prove. Decidono quindi di provocarlo per farlo cadere in una trappola, ovviamente con l’aiuto di Quinn, che inizia a seguirlo. Cullen intanto incontra qualcuno all’aeroporto, mentre il resto della squadra indaga sul delitto di Jay Kahale, un subacqueo ritrovato morto vicino ad un relitto aereo. Il velivolo tra l’altro è legato ad un altro caso: era scomparso nell’83 e nessuno aveva mai risolto il giallo, fino a che una compagnia privata non ha rinvenuto in relitto.

HAWAII FIVE-0 10, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati nell’ultima puntata di Hawaii Five-0 10: Eddie è agitato e McGarrett (Alex O’Laughlin) intuisce che c’è qualcosa che non va. Trova infatti poco dopo una bomba, all’interno del suo garage. Mentre Grover (Chi McBride) lo raggiunge, Junior (Beulah Koale) e Tani (Meaghan Rath) si imbattono in un grave incidente in galleria e decidono di entrare per controllare la situazione. All’interno del tunnel trovano due vittime, le guardie carcerarie che stavano trasportando un gruppo di detenuti. Mentre stanno per mettere in salvo i presenti, i due agenti rimangono intrappolati nella galleria a causa dello scoppio di una bomba. All’esterno, McGarrett coordina la squadra e i soccorsi per riuscire a liberarli, ma ci sono parecchie difficoltà. McGarrett chiede poi l’aiuto di Quinn (Katrina Law) per risalire al nome del detenuto trasportato e si scopre che si tratta di Jackson Wilcox (Marc Menchaca). Le autorità hanno finto la sua morte in previsione della sua testimonianza in un importante processo. Quinn si unisce quindi ad Adam (Ian Anthony Dale) e Danny (Scott Caan) e scoprono che la moglie di Wilcox è entrata spesso in contatto con il detenuto. McGarrett invece decide di sfruttare Eddie per riuscire a raggiungere l’interno della galleria, sfruttando un piccolo cunicolo. Intanto, Grover scopre che la moglie di Wilcox sta organizzando un viaggio all’estero in compagnia di un altro uomo e che potrebbe aver ordinato l’omicidio del marito. L’uomo misterioso è tra l’altro il fratello del detenuto, Mike (Josh Braaten): grazie alla versione di un criminale ferito e in arresto, la squadra è in grado di localizzare la coppia. In quel momento, Wilcox riesce a trovare la moglie e il fratello e realizza il loro inganno. Non sa che in realtà si tratta di una trappola di Mike, che intende consegnarlo al trafficante contro cui voleva testimoniare.

In galleria, i soccorsi riescono finalmente a trovare il modo di arrivare ai civili, grazie ad un condotto per l’aria. Junior e Tani si preoccupano di far uscire tutti e sono costretti ad adottare uno stratagemma per riuscire a far passare la barella su cui si trova una donna ferita. Tani infatti svita alcune delle pale del condotto, ma la corda inizia a rovinarsi durante le salite. Quando Junior, l’ultimo rimasto, tenta di salire, la corda di spezza e lui fa un volo di diversi metri. Tani decide di scendere per andarlo ad aiutare, mentre Adam e Danny salvano Wilcox prima che sia troppo tardi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA