HAWAII FIVE-0 8 / Anticipazioni 26 agosto: cold case e rapimenti per la squadra

HAWAII FIVE-0 8, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, lunedì 26 agosto 2019, andranno in onda due nuovi episodi della serie tv Hawaii Five 0 8, in prima tv. Saranno il 21° e il 22°, dal titolo “Lady Sophie” e “Missione speciale“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: un ex sicario della mafia consegna a McGarrett (Alex O’Loughlin) le prove che lo incastrano per l’omicidio di 17 uomini. Afferma di aver conosciuto il padre John (Ryan Bittle) in passato, che il detective ha cercato in tutti i modi di arrestarlo. Intanto, McNeal (Gonzalo Menendez) obbliga Adam (Ian Anthony Dale) a seguirlo dietro la minaccia di una pistola. Viene portato al cospetto di Noriko (Susan Park), la sorellastra che ha cercato di incastrarlo. Dopo aver ucciso McNeal per aver svelato la sua esistenza, la donna gli impone di consegnargli i 20 milioni di dollari di Shioma (Michelle Krusiec), altrimenti farà del male a tutti i suoi affetti. Nel passato, John sorveglia Leroy anche in presenza del figlio. Nel presente, l’ex sicario rivela a McGarrett di non aver ucciso il padre dopo aver scoperto che il futuro Comandante stava per nascere. Intanto, Adam coinvolge Jessie (Christine Ko) e recupera il denaro che ha nascosto nella banca segreta della yakuza. La donna però lo deruba e viene uccisa da Noriko, che subito dopo scompare nel nulla.

Catherine (Michelle Borth) chiede a McGarrett e Lou (Chi McBride) una mano per trovare Asad, un terrorista somalo che ha ordinato il furto di uranio impoverito. Intanto, Tani (Meaghan Rath) convince Junior (Beulah Koale) a mettere da parte il rancore e fare visita al padre in occasione del suo compleanno. Poco dopo cade in un burrone e rimane ferito: Eddie è l’unico che può aiutarlo. Sconvolto dalla morte di Jessie, Adam decide di chiudere la squadra e tornare da Kono (Grace Park). Chiede poi a Kimura (Dana Lee) di fargli un ultimo favore: fornirgli un alibi. Intanto, Jerry (Jorge Garcia) convince McGarrett a coinvolgerlo nel caso nella speranza di trovare la tomba segreta del re. La Rollins tuttavia finisce in una trappola sotterrata e viene derubata, così come Steve, da due cacciatori. Questi ultimi però vengono uccisi da alcuni terroristi di Asad lasciati a sorvegliare il bunker in cui si trova l’uranio. Uno dei due attacca Steve e Catherine riesce ad ucciderlo, mentre a causa della sua goffaggine Jerry provoca un incendio che fa esplodere il bunker. Nel frattempo, Eddie torna al Dipartimento e Tani intuisce che Junior è in difficoltà, riuscendo a trovarlo. Anche Catherine riesce a localizzare Asad grazie ad un cellulare trovate nel bunker, ma è costretta a infrangere i sogni di Jerry rivelandogli che le prove sulla tomba del re Kameamea sono fasulle. Più tardi, Steve viene avvisato che la Polizia ha trovato il corpo di Noriko sugli scogli: è stato Adam?

ANTICIPAZIONI HAWAII FIVE-0 8 26 AGOSTO 2019

EPISODIO 21, “LADY SOPHIE” – La squadra riceve una videocassetta da parte di un anonimo che riguarda un omicidio avvenuto diversi anni prima. Sotto la guida di Lou, Junior e Tani iniziano a indagare per capire chi sia il killer e chi invece la vittima. Nel frattempo, McGarrett e Danny vengono coinvolti da Harry Langford, ex agente dell’MI6 per trovare la figlia adolescente della famiglia reale. La ragazza è riuscita a far sparire le sue tracce mentre si trovava sotto la protezione di Harry.

EPISODIO 22, “MISSIONE SPECIALE” – Quando la nipote viene rapita, Duke è costretto a prelevare le prove di un caso di omicidio su cui il Dipartimento sta ancora indagando. Qualcuno però lo deruba e questo lo mette in crisi con i rapitori. Intanto, Jerry ottiene finalmente di poter avere un po’ di azione: viene inviato sotto copertura per risolvere un delitto avvenuto all’interno di un ospedale psichiatrico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA