HAWAII FIVE 0 8/ Anticipazioni del 22 luglio 2019: un incarico speciale per Adam

HAWAII FIVE 0 8, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, lunedì 8 luglio 2019, andranno in onda due nuovi episodi della serie tv Hawaii Five 0 8, in prima tv. Saranno l’11° e il 12°, dal titolo “Un Natale speciale” e “La retata“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: una donna viene ritrovata priva di sensi a largo, a bordo di un gommone. Monique Sims (Alexandra Chando) è una vecchia conoscenza di Adam (Ian Anthony Dale) ed in base alle informazioni note era invitata ad una festa nello yacht del facoltoso Diamond (Attila Pohlmann). McGarrett (Alex O’Loughlin) però scopre che tutti gli ospiti sono stati uccisi con un’arma chimica. Una volta a bordo del mezzo, tutta la squadra viene contagiata e rischia la vita: rimasti a terra, Grover (Chi McBride) e Adam allertano il CDC perché analizzi le prove prelevate dalla scena del crimine. Dopo essersi risvegliata, Monique rivela che gli invitati erano stati presi di mira da un uomo armato, il cui cadavere viene trovato poco dopo nel locale caldaie dello yacht con una valigetta piena di virus letale. Jerry (Jorge Garcia) scopre però che Monique ha mentito e che è lei la responsabile dell’attacco, ma la donna riesce a fuggire dall’ospedale. Con il tempo utile ormai agli sgoccioli, la squadra a terra risale al compratore del virus e ferma Monique, che consegna l’antidoto necessario.

Danny si trova in terapia intensiva a causa di un’aggressione e un colpo di arma da fuoco al petto. Mezz’ora prima, la squadra si trova ancora in quarantena per riprendersi dal virus. Uno sconosciuto entra nella stanza, piazza una bomba collegata alla maniglia della porta e punta la pistola contro Danny, sparandogli prima di uccidersi. Privo di sensi, il poliziotto inizia ad immaginare il suo futuro: le nozze di Grace (Erika Brown) con il figlio di Grover, il successo con il locale ed il divorzio dalla moglie. Intanto, McGarrett estrae il proiettile con dei mezzi di fortuna, mentre Tany (Meaghan Rath) cerca un modo per dare l’allarme. Nei suoi sogni, Danny immagina poi il giuramento di Charlie (Joey Defore) per entrare in Polizia, il matrimonio felice fra Junior (Beulah Koale) e Tani. Adam invece è diventato papà di una bambina, mentre Kamekona (Taylor Wily) è proprietario di due resort. Dopo un’operazione rischiosa degli artificieri, Danny viene trasportato in ospedale per l’intervento d’urgenza e riesce a salvarsi per miracolo.

HAWAII FIVE 0 8, ANTICIPAZIONI DEL 22 LUGLIO 2019

EPISODIO 11, “UN NATALE SPECIALE” – Dopo aver rischiato la vita, Danny è ancora in convalescenza durante le festività natalizie. Il giorno della vigilia, il poliziotto decide di raccontare a Charlie una favola della buonanotte ispirandosi ad un recente caso su cui ha indagato la squadra, riguardo ad un Babbo Natale cattivo ed il miracolo delle vacanze. In questo nuovo episodio, il personaggio di McGarrett potrà avvalersi dei reali ex militari J Eddie Martinez, Kathryn Taylor-Smith, Steven Jackel e Jason Redman per indagare sul caso del giorno. I quattro ex soldati saranno presenti in qualità di guest star e interpreteranno la parte di veterani.

EPISODIO 12, “LA RETATA” – Il governo delle Hawaii decide di ridurre la violenza generata dalle gang locali e decide di istituire una task force, ma la situazione sfugge presto di mano. Uno degli agenti infatti viene ucciso da una bomba e la squadra decide di unirsi alla Guardia Nazionale e l’HPD per risolvere il delitto. Per riuscire a trovare il colpevole, McGarrett deciderà di radunare tutti i criminali collegati alle gang hawaiane. In base alle informazioni ottenute, sembra che la vittima sia stata presa di mira proprio dalla criminalità organizzata del posto. Steve chiede inoltre ad Adam di guidare una divisione speciale all’interno della Five 0 dedicata al crimine organizzato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA