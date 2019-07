HAWAII FIVE 0 8/ Anticipazioni del 29 luglio 2019: una nuova recluta per Adam

HAWAII FIVE 0 8, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, lunedì 29 luglio 2019, andranno in onda due nuovi episodi della serie tv Hawaii Five 0 8, in prima tv. Saranno il 13° e il 14°, dal titolo “Presunto colpevole” e “Un nuovo informatore“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Danny (Scott Caan) è ancora in via di recupero e ne approfitta per trascorrere le vacanze di Natale con il figlio. Decide anche di raccontare una sua particolare storia sul miracolo di Natale, partendo da un caso che ha coinvolto la squadra tempo prima. Una banda di finti Babbo Natale attacca un furgone portavalori con una bomba, mentre Junior (Beulah Koale) guida un gruppo di veterani verso un centro di accoglienza per senzatetto. Dopo un breve inseguimento, Steve (Alex O’Loughlin) perde di vista i criminali a causa della parata natalizia. Diventa tutto più complicato quando uno dei ladri prende in ostaggio una donna e poi si barrica in un centro commerciale. Anche Adam (Ian Anthony Dale) si trova lì per fare compere e con il supporto dei veterani, McGarrett decide di creare una task force per controllare tutti i negozi. Identificato James Wendall (Jon Collin Barclay), Adam e Josie (Kathryn Taylor Smith) scoprono che in realtà i criminali non hanno abbandonato i costumi, ma hanno creato un diversivo per uscire dall’edificio. Dopo aver stanato i criminali sul tetto, la Five 0 si riunisce a Danny per festeggiare il Natale e Steve decide di consegnare il distintivo a Junior perché entri a far parte della squadra.

Su ordine del governatore, l’agente speciale Douglas Fisher (Kip Pardue) guida una task force per combattere le gang cittadine. Il federale decide di reclutare Tani (Meaghan Rath) e Steve preme perché anche Adam rientri nel progetto. Tempo dopo, Fisher, la moglie e la figlia vengono uccisi con un pacco bomba consegnato alla loro casa. Senza nessun indizio utile, McGarret coinvolge Polizia e militari per fermare tutte le gang della città. Grazie alle informazioni di Kamekona (Taylor Wily), Steve scopre che due pericolosi boss si sono già nascosti in un rifugio sicuro. Tani scopre che fra loro c’è Damien (Jon Chaffin), una sua vecchia conoscenza, e convince il capo a mandarla sotto copertura per incontrarlo. Intanto, Junior viene ferito durante uno scontro con un sospettato, che è costretto ad uccidere. Catturati i tre sospettati, la Five 0 non riesce ad ottenere nulla dagli interrogatori. Steve scopre solo poco dopo che l’agente McNeal (Gonzalo Menendez) sta torchiando Adam come sospettato, visto che alcune ore prima ha fatto visita ad un membro della yakuza rinchiuso nel carcere femminile. Dopo essersi scagionato, Adam incontra Brandon Kenzo (Lanny Joon) e lo convince a collaborare. Intanto, un commando armato uccide guardie e sospettati prima che la squadra possa intervenire. Il caso non viene chiuso, ma vista la presenza di una gang sconosciuta, McGarrett decide di mettere Adam a capo di una squadra speciale che si occupi della criminalità organizzata.

HAWAII FIVE 0 8, ANTICIPAZIONI DEL 29 LUGLIO 2019

EPISODIO 13, “PRESUNTO COLPEVOLE” – Mentre Steve e Tani si godono il loro giorno di riposo con il surf, Lou si trova in macchina con Will e ne approfitta per parlare delle relazioni con le donne. I loro discorsi però vengono interrotti lungo una strada: Will riceve un’allerta su un’auto che si trova di fronte a loro. Quando Lou si avvicina al mezzo, scopre che il guidatore ha intenzione di spararsi alla testa. Cercando di parlargli per fermarlo, scopre che si chiama Brad e che è accusato di un crimine che non ha commesso.

EPISODIO 14, “UN NUOVO INFORMATORE” – Il nuovo ristorante di Danny e Steve viene colpito dai ladri e decidono di coinvolgere la Polizia di Pua Kai per riuscire a scoprire i responsabili e trovare la strumentazione rubata. Nel frattempo la Five 0 indaga anche sul furto di un cadavere al cimitero: la vittima era un trafficante di diamanti. Adam invece recluta il suo primo membro nella task force come informatore confidenziale, mentre aiuta il fratello di Tani a trovare un nuovo lavoro.



