HAWTHORNE ANGELI IN CORSIA/ Anticipazioni 3 luglio: Tom e Christina innamorati?

Nella prima serata di La7 di oggi, mercoledì 3 luglio 2019, andranno in onda quattro nuovi episodi della serie tv Hawthorne – Angeli in corsia. Saranno il 5°, il 6°, il 7° e l’8°, dal titolo “Senso di appartenenza“, “Fidati di me“, “Una brutta nottata” e “Niente rischio, niente gloria“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Christina Hawthorne (Jada Pinkett Smith) viene svegliata nel cuore della notte da una chiamata dell’amico David (D.B. Woodside). La capo sala lo trova sul tetto poco prima che decida di uccidersi. Il medico di turno riesce a salvargli la vita, anche se Christina preme perché venga rispettata la sua volontà di non essere rianimato. Il dottor Wakefield (Michael Vartan) in seguito le chiede spiegazioni riguardo alle sue violazioni e non sembra cambiare idea quando l’infermiera sottolinea di aver cercato di salvare David, un amico del marito morto tempo prima. Mentre Christina cura un neonato trovato alla senzatetto Isabel (Aisha Hinds), Ray (David Julian Hirsh) si occupa di un giovane paziente e realizza che la diagnosi della Marshall (Anne Ramsay) è scorretta. Decide alla fine di procedere, anche se il ragazzo rischierà la vita. Dopo aver fatto arrestare la figlia Camille (Hannah Hodson) per una protesta assurda, la capo sala decide di sospendere Ray ed affronta la Marshall per non aver seguito il suo intuito. Dopo aver trovato Isabel in emorragia, Christina cerca di tranquillizzarla perché si lasci curare.

Fred (Malcolm-Jamal Warner) viene ricoverato d’urgenza e si scopre che ha un’aneurisma in corso. A causa delle sue condizioni, il paziente però scambia Christina per sua moglie e questo la spinge a superare il confine professionale. Wakefield vorrebbe che si comportasse in modo diverso, ma Christina non sembra sentire ragioni. Intanto, Kelly (Vanessa Lengies) viene aggredita da una paziente anziana convinta che voglia ucciderla. Quando Fred chiede che Christina decida al posto suo per l’intervento, Wakefield la rimprovera per aver approvato la diagnosi di Drayton (Scott Richards). Ray invece cerca di farsi pagare gli straordinari e visto il rifiuto dell’amministrazione, sceglie di rivolgersi al superiore. Alla fine l’intuito di Christina ha la meglio: Fred viene salvato per il rotto della cuffia e l’infermiera ha l’occasione di parlare con la vera moglie.

Mentre David fa passi da gigante, Christina si occupa di un bambino che sta aspettando la madre. La donna però peggiora a vista d’occhio e Christina è costretta ad aiutarlo a superare il lutto. Si oppone inoltre che i servizi sociali prelevino il bambino prima del tempo. Ancora una volta dovrà vedersela con Wakefield, furioso di scoprire che trasformato uno dei magazzini in una cameretta. Intanto, Bobbie (Suleka Mathew) si occupa di una paziente che sta per perdere il braccio in cancrena. Christina però ha anche una buona notizia per David: il suo linfoma è sparito. Quando un altro bambino asiatico finisce in coma, tutti danno la colpa alla madre per la sua negligenza. Christina però intuisce che il problema è il potassio e ferma l’operazione, ma Tom le ricorda che non è un medico.

Dopo aver seguito il consiglio di Christina, Tom è disposto ad ammettere il suo errore. Intanto, Candy (Christina Moore) si lamenta di essere sottovalutata e non si accorge delle avances di Ray. L’infermiere si occupa poi di una paziente problematica, mentre Christina cura un neonato in condizioni critiche. Non si accorge così che Camille è entrata di nascosto nel suo ufficio. Christina e Wakefield cercano poi di convincere Eddie (Miguel Pérez) ad accettare la morte cerebrale della madre e dirle addio. A complicare le cose c’è la sorella, convinta che la madre non possa essere trasferita in un centro specializzato e che sia meglio staccare il respiratore. Mentre Camille aiuta un ragazzino con il braccio rotto, Christina scopre che Eddie è riuscito a parlare con la madre.

EPISODIO 5, “SENSO DI APPARTENENZA” – Christina ha un nuovo ostacolo: riuscire a lavorare con l’arrogante dottor Phillips. Il medico cura una paziente storica e la opera con successo, mentre Tom affida a Ray il compito di seguire una paziente. L’infermiere però scopre che Candy è nei guai con Larry e vuole aiutarla.

EPISODIO 6, “FIDATI DI ME” – Christina scopre che l’ospedale ha accolto altri pazienti in seguito alla chiusura dell’emergenza del Sacro Cuore. Intanto, un amico di Camille viene ricoverato con problemi cardiaci, mentre il neonato di Isabel viene dato in affidamento. Ray rivela invece ad un giornalista che sta facendo un esposto contro l’ospedale.

EPISODIO 7, “UNA BRUTTA NOTTATA” – Durante una partita di hockey su ghiaccio, Wakefield decide di fare da mentore a Ray perché diventi medico. Intanto, Christina scopre che una giovane donna vuole dare in adozione il bambino che deve nascere all’insaputa del fidanzato. Nel frattempo, Bobbie recupera Isabel per strada e decide di portarla a casa sua.

EPISODIO 8, “NIENTE RISCHIO, NIENTE GLORIA” – Ray si occupa di un paziente che potrebbe rimanere paralizzato, mentre Christina si occupa di una madre ed ipotizza che i lividi siano dovuti al partner. L’infermiera chiede inoltre un favore a Kelly: fare una lezione di guida a Camille. Intanto, Bobbie si occupa di un paziente razzista.



