Hearts of Christmas/ Su Canale 5 il film con Emilie Ullerup (oggi, 29 dicembre)

Hearts of Christmas andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5 alle 14.10 di oggi, 29 dicembre, ed è stato diretto da diretto da Monika Mitchell nel 2016. Anche questa pellicola vede la partecipazione di Emilie Ullerup, ormai veterana di film romantici, accompagnata stavolta da Kristoffer Polaha, Crystal Lowe, Sharon Lawrence, Nicholas Carella e Rachel Hayward. Il siggetto e anche la sceneggiatura sono stati realizzati da J. B. White, le bellissime musiche della sountrack sono state composte da Russ Howard III mentre della scenografia se ne è occupata Heather Coutts. La protagonista principale di questa pellicola è l’attrice Emilie Ullerup, ormai abbastanza famosa su Hallmark Channel per i suoi ruoli nei film romantici del canale. La donna diventata famosa con Sanctuary, ha però esordito in televisione con un’altra serie molto famosa e amata come Battlestar Galactica. In seguito, oltre che dedicarsi alle pellicole romantiche ha recitato in numerose serie come Smalville, Supernatural e Professor Young.

Hearts of Christmas, la trama del film

La storia di Hearts of Christmas si apre con Alice, la bravissima capa del reparto neonatale di uno dei principali ospedali di una città del Canada. Dopo anni di lavoro ed essersi sempre dimostrata una professionista impeccabile è arrivato il momento di lasciare questo ruolo, anche se prima del previsto. Essendo amata da tutti, sia per le sue capacità organizzative che come supervisore e amica i colleghi decidono di organizzare per lei una festa d’addio. Le feste di Natale in arrivo infatti coincidono proprio con il periodo in cui Alice sarà costretta a lasciare l’ospedale per cui Jenny, sua amica e punto di riferimento, decide di prendere due piccioni con una fava. Purtroppo però ad opporsi a questa idea c’è Matt, il nuovo arrivato che è stato preso dall’ospedale per occuparsi delle finanze e l’organizzazione del budget della struttura per tentare di eliminare ogni spreco. Negli ultimi anni infatti, seppur garantendo sempre una qualità dei servizi impeccabile l’ospedale ha perso parecchi soldi per una gestione non oculata del budget. Chiaramente questo ruolo non consente all’uomo di essere d’accordo con una festa che andrebbe a sprecare dei soldi dell’ospedale, anche se è per uno dei membri più amati ed una persona che ha dedicato la propria vita a questo luogo. Per questa situazione Matt e Jenny andranno inevitabilmente a scontrarsi e ogni giorno la tensione tra i due aumenterà vertiginosamente andando a creare delle situazioni sempre più particolari. Questo scontro permetterà però anche ai due di conoscersi e chissà che tra una lite e l’altra non scoppi anche l’amore.

Curiosità



© RIPRODUZIONE RISERVATA