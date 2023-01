Hearts of winter/ Su Canale 5 il film con Jill Wagner e Victor Webster

Hearts of winter, film di Canale 5 diretto da Allan Harmon

Hearts of winter è un film del 2020 di genere sentimentale, che verrà trasmesso su Canale 5 alle ore 16.45 di oggi, 2 gennaio. Il film è stato prodotto negli Stati Uniti d’America e diretto da Allan Harmon. Tra gli attori principali del cast ci sono Jill Wagner, Victor Webster, Lauren McNamara, Rukiya Bernard, Brendon Zub, Karl Richards, Pauline Egan, Emma Pedersen, Natalie von Rotsburg.

Le riprese del film Hearts of winter sono state effettuate in Canada, ossia a Vancouver nella Columbia Britannica. La produzione è stata affidata alla casa di produzione Hallmark Channel insieme a Lighthouse Pictures e Principale Productions.

Hearts of winter è un film del 2020 girato negli Usa e in altri paesi. La pellicola cinematografica racconta le vicende di due personaggi molto diversi, l’una è un’interior designer e l’altro un giovane vedovo che non riesce a superare la morte dell’amata moglie. Scoprendosi di più nascerà tra loro un grande feeling mentale ed emotivo. Il cast di Hearts of winter scelto dal regista per il film è composto da diversi attori famosi in America, tra cui Victor Webster e Lauren McNamara. Il regista Allan Harmon è molto famoso per essere il padre della star di The 100 Richard Harmon e della produttrice Jessica Harmon.

Hearts of winter, la trama del film

Hearts of winter è un film sentimentale che racconta le vicende di una designer di lifestyle di nome Bethany. È molto conosciuta nella piccola città in cui risiede nel Colorado, e presto sarà famosa anche a livello nazionale. Appare su un programma televisivo Hello, Today con l’obiettivo di promuovere il suo prossimo libro riguardante il metodo MAP.

La sua presentazione stupisce molto Beautiful Homes Magazine, un giornale nazionale che ha intenzione di scrivere un articolo su Bethany, parlando della sua vita e del suo libro.

Mentre si trova con suo padre, Zoe lo esorta a superare la morte della madre, poiché ormai sono trascorsi alcuni anni. Zoe contatta Bethany affinché possa quest’ultima cambiare completamente l’aspetto della casa, spiegandole lo stato d’animo del padre. Decide di rivelare al padre la sorpresa prima che Bethany e il suo staff vengano nell’abitazione e si possano trovare in una situazione sconveniente. Grant non è d’accordo con l’idea della figlia, poiché è molto attaccato alla moglie, ma alla fine si fa convincere. Nel corso dei lavori di restyling, Bethany e Grant si conoscono a fondo e si innamorano a vicenda, non potendo più separarsi.

