Heather Parisi a Hong Kong durante le proteste/ “Amo questa città e i suoi cittadini”

Heather Parisi ha pubblicato un video nelle scorse ore sulla propria pagina Instagram. La nota soubrette americana si trova attualmente ad Hong Kong, in vacanza con il marito e i due figli, Elizabeth e Dylan. In quella zona del mondo si sono verificati nelle ultime settimane una serie di manifestazioni e di duri scontri con le forze dell’ordine, con l’obiettivo di chiedere il suffragio universale e una democrazia che Hong Kong, sotto il controllo della Cina, non ha di fatto mai avuto. Nel video si vedono Heather, il marito e i due figli, a bordo di un autobus cittadino: “Ho fatto un video della Madonna, un video stupendo, ma non stavo registrando – esclama l’ex ballerina – cosa hai detto prima? (rivolgendosi ai figli ndr) hai detto gelato, dillo, dillo di nuovo”. Quindi si sente la figlia Elizabeth che in americano invita la mamma a smetterla di registrare.

HEATHER PARISI A HONG KONG DURANTE LE PROTESTE

Il filmato è accompagnato da una lunga didascalia, un pensiero profondo che la stessa Heather si è sentita di esternare dopo quanto sta accadendo in questi giorni: “Elizabeth & Dylan normalmente vanno a letto alle 20:30 – scrive su Instagram – ma ieri è stata una giornata particolare. Siamo arrivati a casa poco prima della mezzanotte, giusto in tempo per non essere trasformati in zucche. Esausti al pari dei 1.7 milioni di pacifici cittadini che ieri hanno manifestato per le strade di Hong Kong. Queste ultime settimane sono state per tutti un avventura, a volte esaltante, a volte deprimente. Amo visceralmente questa città e lo spirito e l’anima dei suoi cittadini”. Pochi giorni fa la Parisi aveva pubblicato uno scatto sempre da Hong Kong mentre passeggiava con i figli per le vie della splendida metropoli, mentre sei giorni fa, un’altra foto sempre dalla nazione asiatica, in cui la soubrette diceva la sua sul movimento di protesta.

