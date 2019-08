HEATHER PARISI SFOTTE LORELLA CUCCARINI/ “Cercasi ascolti per ballerine sovraniste”

E’ senza fine la guerra a distanza tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini, con la ballerina americana che non perde occasione per punzecchiare la sua “nemica amatissima”. L’ultima scusa arriva dagli ascolti di “Grand Tour“, il programma in giro per l’Italia che ha visto il ritorno in prima serata della Cuccarini ma con tiepidi risultati dal punto di vista degli ascolti. Dopo il 12,4% di share dell’esordio e il 9,2 % della seconda settimana, la terza puntata è risalita fino al 9.8%. Numeri evidentemente insoddisfacenti dal punto di vista di Heather Parisi, se è vero che su Twitter ha cinguettato con non poca malizia:”Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste”. Dove il riferimento a “sovraniste” in questo caso è alle “simpatie” politiche della Cuccarini, che secondo le malelingue le sarebbero valse la conduzione della prossima “La vita in diretta”.

HEATHER PARISI SFOTTE LORELLA CUCCARINI. E RITA DALLA CHIESA…

Ma nell’ennesima scontro a distanza tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini si è inserita una “terza incomoda”: Rita Dalla Chiesa. L’ex conduttrice di Forum ha deciso di prendere pubblicamente le parti della collega italiana, coinvolgendo su Twitter l’interprete di Cicale:”Heather Parisi perché queste battutine al vetriolo contro #LorellaCuccarini? Alla faccia della solidarietà fra colleghe. Faccio bene io che non ci ho mai creduto…Eppure tu sei una professionista intelligente, brava, che bisogno c’è’ di attaccare #LORELLA così’?”. La risposta di Heather Parisi, com’era facile aspettarsi, non si è fatta attendere:”Nel tuo profilo vedo tanta solidarietà per gli animali e ora per le colleghe. Ti fa onore. Te ne farebbe ancora di più se ce ne fosse un po’ anche per i deboli, gli emarginati e i ghettizzati. Ma non c’è ne è traccia. A guardare a certi likes, sembri un po’ di parte….”. Se non è una faida questa…

