Lorella Cuccarini, Grand Tour è flop/ Twitter scatenato: “Meglio guardare la Parisi!”

Inutile sostenere il contrario: Lorella Cuccarini ha perso punti. Nel corso degli anni, anche per via delle sue dichiarazioni controproducenti e medievali, la ballerina sovranista (come la chiama la nemica “amatissima” Heather Parisi), si è fatta attorno terra bruciata. Per questo motivo forse, anche il secondo appuntamento di Grand Tour presentato su Rai1, non ha avuto la meglio in termini di ascolti. Il programma che racconta le bellezze dell’Italia non decolla. Anche lo spostamento (dovuto ad un cambio di programmazione della scorsa settimana per dare spazio alla crisi politica ed uno speciale del TG1) non ha giovato. La trasmissione del prime time andata in onda al martedì sera, non ha raggiunto il milione e mezzo di spettatori ed è stata battuta dalla serie di Canale 5 Spirito libero. Grand Tour in dettaglio, ha totalizzato 1.429.000 spettatori con solo una share del 9,2%. Su Canale 5 invece, Spirito Libero pur non elettrizzando gli spettatori, ha vinto la serata, raccogliendo 1.724.000 spettatori con l’11,8% di share.

Lorella Cuccarini, Grand Tour è flop

Lorella Cuccarini dopo il flop di Grand Tour è stata attaccata dal popolo del web, specie su Twitter dove è comparsa perfino tra i Trend Topic. “Mi spiace moltissimo che sei stata sconfitta da Canale 5 con una serie tv austriaca. Da più amata dagli italiani a più snobbata da prima gli italiani è un attimo. Coraggio!”, le scrive Giulia sul social network dell’uccellino azzurro. E ancora: “Che pure il tweet non mi sembra vada un granché”, “Poraccia vediamo quanto dura ancora”. “No grazie. Preferisco una soap opera argentina ad un tuo programma! E pensare che una volta mi piacevi…”, “Preferisco guardarmi le repliche di Fantastico 2, con Heather Parisi. Bacioni!”. La ballerina, dopo gli scivoloni sulle adozioni da parte delle coppie omosessuali e il suo schieramento politico abbastanza evidente, ha creato attorno un sorprendente gelo difficile da sciogliere. A questo punto, non vediamo l’ora di vedere come andrà a finire da settembre, lo scontro con Barbara d’Urso.

