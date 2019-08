Heather Parisi, anniversario di nozze polemico/ “Non si crede nella felicità altrui”

Giornata speciale quella di oggi per Heather Parisi. La nota showgirl americana ha festeggiato l’anniversario di nozze con l’imprenditore italiano Umberto Anzolin, sposato nell’agosto del 2013, sei anni fa. Per l’occasione, l’ex ballerina postato un bel video sulla propria pagina Instagram in cui si vede la stessa in atteggiamenti affettuosi con la sua dolce metà, nonché i due figli nati nel 2010 dalla loro unione, i gemelli Elizabeth Jaden e Dylan Maria. “Ci avete fatto caso? Nessuno che metta in dubbio la fiaba di una ragazzina che a 18 anni, diventa famosa in un paese straniero, ma in molti che faticano a credere alla felicità di una famiglia unita – le parole con un pizzico di polemica della stessa Heather – è più difficile ammettere la felicità che il successo altrui. Eppure, ciascuno di noi dovrebbe ricordare che “Amore e Serenità” sono appena dietro all’angolo, e capitano all’improvviso quando meno te lo aspetti”.

HEATHER PARISI, ANNIVERSARIO DI NOZZE POLEMICO

L’ex prof di Amici ha concluso il proprio pensiero rivolgendo parole d’amore al marito: “Quando ho incontrato Umberto ero in uno dei momenti più bui e difficili della mia vita e non sapevo come uscirne. Siamo noi e solo noi, assieme all’ottimismo e alla positività delle persone che ci amano veramente, che possiamo rendere migliore la nostra vita. Ed io non potrei chiedere di più”. Un post che è stato visualizzato più di 42mila volte e che ha ricevuto numerosi commenti, la maggior parte dei quali di approvazione. C’è chi ad esempio scrive “Beautiful Heather, la mia icona da sempre”, e ancora “Siete semplicemente meravigliosi”, oppure “l’invidia è una brutta bestia”, “Siete una bellissima famiglia”. La Parisi è molto social e spesso e volentieri si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei suoi post. Famosa, a riguardo, la querelle a distanza con Lorella Cuccarini, sua storica rivale.

