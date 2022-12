Heather Parisi ricorda Stefania Rotolo “rapporto unico”/ “Ha sofferto tanto…”

Mi casa es tu casa, Heather Parisi ricorda in lacrime Stefania Rotolo

Heather Parisi ha vissuto momenti di forte commozione a Mi casa es tu casa, nell’intervista rilasciata al grande amico Cristiano Malgioglio. La cantante ha ricordato la difficile giovinezza segnata dalla bulimia, ha ripercorso la sua ricca carriera e ha anche raccontato lo speciale rapporto che aveva instaurato con la ballerina e showgirl Stefania Rotolo, scomparsa da giovanissima. “Il mio rapporto con lei era unico – spiega – Io l’ho conosciuta quando ho conosciuto te, poi sono andata a vedere la sua prova generale“.

Il rapporto tra le due amiche e colleghe si è intensificato sempre più, sino a diventare quotidiano: “Io ho vissuto con Stefania diversamente dagli altri, perché lei l’ultimo anno della sua vita era sempre a casa mia. Ho cucinato per lei, stavo preparando Cicale e dovevo andare a Modena a luglio“. Poi, non trattenendo le lacrime, chiede a Malgioglio: “Perché stiamo parlando di Stefania?“.

Heather Parisi e la morte dell’amica: “Per me era devastante“

Heather Parisi ricorda l’ultimo periodo della cara amica Stefania, vissuto in ospedale: “Sono stata con lei l’ultimo anno, l’ultimo mese della sua vita. Ero in ospedale con lei quando ha sofferto tanto, con Renato Zero eravamo andati a trovarla. Ricordo questo ospedale tutto buio, con una sola luce accesa, e lei era in condizioni terrificanti perché stava soffrendo“.

Sino all’improvvisa notizia della morte: “Io ero a Modena, stavo incidendo Cicale, e non dimenticherò mai. Alle 7.30 di mattina squilla il telefono e mi dicono che non c’era più. Tu non vuoi crederci, per me era devastante. Il funerale è stato l’ultimo funerale in cui sono stata nella mia vita: non sono più andata a nessun funerale“. Heather Parisi non trattiene l’emozione e, tra le lacrime, riceve la visita a sorpresa della figlia di Stefania. Assieme a loro rivive i ricordi della showgirl, i suoi successi, la sua maniacale cura per gli abiti, la sua sensibilità. Un incontro emozionante anche per la stessa Parisi.

