Jacqueline Luna Di Giacomo ha fatto pace con la madre Heather Parisi?

Da qualche anno nel mondo del gossip tiene banco l’intrigo tra il cantante Ultimo e la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia della celebre showgirl Heather Parisi con la quale i rapporti sono burrascosi ormai da tempo. Per la figlia Heather Parisi ha smosso mari e monti, ma non è mai riuscita a farsi andare giù il fidanzato Ultimo, i rapporti sono stati sempre particolarmente tesi, per questo nelle ultime ore ha fatto notizia l’arrivo della diva in Italia insieme al marito Umberto Maria Anzolin, e immediatamente si è vociferato di un possibile incontro con la figlia, in dolce attesa proprio del cantante.

Non è dato sapersi per il momento se è andato in scena un incontro tra Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, e la madre, ma quello che sappiamo è che tra le due c’è ancora molta tensione e un possibile contatto sarebbe stato sicuramente utile per smuovere le acque. La prima tappa italiana della showgirl è stata ad Arzignano e non dalla figlia, per questo i social si sono ulteriormente scatenati nelle scorse ore.

Heather Parisi e i rapporti tesi con la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo: la situazione

Qualche mese fa la showgirl si era espressa in una intervista concessa a Belve, programma condotto da Francesca Fagnani che ha provato a stuzzicare Heather Parisi sulla figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, anche se non ha ottenuto risposta sulla questione, visto il muro alzato dalla ballerina: “Per tutta la mia vita non ho mai risposto a una domanda di gossip sulla mia privacy, mai, perché dovrei farlo su quella di mia figlia? La mia risposta evasiva non era niente altro che questo, e chiunque non sia in malafede o non abbia altri intenti se non quelli di trovare qualsiasi pretesto per ferirmi, lo sa benissimo” aveva detto in quell’occasione Heather Parisi specificando come le questioni di famiglia dovessero rimanere tra le mura domestiche.

Nel corso dell’intervista che concederà a Verissimo domenica 8 settembre Heather Parisi tornerà a parlare della figlia Jacqueline Luna Di Giacomo?