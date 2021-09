Heather Parisi/ “Vaccini? In Tv non c’è spazio per chi ha dubbi, neppure per me”

In questi mesi di emergenza sanitaria, Heather Parisi ha costantemente aggiornato i suoi fan non solo sulla situazione che si vive a Hong Kong, dove lei vive ormai stabilmente da anni, ma anche sul suo pensiero a riguardo. In particolare, nelle ultime settimane, la celebre showgirl ha spesso detto la sua sulla questione vaccini, mostrando un pensiero spesso dissonante da quello della maggioranza. In un post pubblicato oggi, 7 settembre, su Instagram, Heather svela un nuovo retroscena che la riguarda e fa una nuova riflessione sul tema pandemia.

“Non nascondo di aver ricevuto nei mesi, la richiesta di partecipare a qualche Talk Show di quelli che trattano l’attualità.” ha esordito la Parisi, spiegando che “Ho sempre considerato la Televisione Italiana, quasi come una casa per me. – e dicendosi – consapevole di non avere le competenze per parlare in tv degli argomenti che da oramai due anni monopolizzano la nostra vita, ma sarei ben felice di farmi portavoce di tutti coloro, e sono tanti, che hanno dubbi e reticenze su come sia stata gestita e continui ad essere gestita questa pandemia.”

Heather Parisi si direbbe, dunque, pronta a dire la sua e portare in scena un pensiero che si distanzia anche da quello della maggioranza, ma ritiene che questo tipo di pensiero non abbia in realtà spazio in TV. “Quando leggo il pensiero di Fedele Confalonieri affermare che ‘le posizioni non sono trattate alla pari, è evidente. E i nostri conduttori, che sono in gamba, lo sanno benissimo. I No Vax sono quattro gatti messi male insieme … noi dobbiamo far parlare tutti. Anche gli sfessati … in televisione anche i No Vax servono ma nessuno li prende sul serio’…capisco che in questi Talk Show della televisione non c’è spazio per chi ha dubbi e reticenze e quindi, non c’è spazio nemmeno per me”, conclude infatti la showgirl, chiarendo il motivo per il quale i pensieri che esprime sui social non li rappresenta anche sul piccolo schermo.

