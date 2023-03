Heather Parisi: “Violentata e picchiata per anni”/ “Ho rivisto quell’uomo in tv”

Heather Parisi, ospite della trasmissione di Rai Due “Belve”, condotta da Francesca Fagnani, si è raccontata a tutto tondo e senza filtri. In primis, la ballerina ha parlato dei suoi difetti: “Non misuro le parole che dico, non ho pazienza e detesto chi non è puntuale”. Ricordando i primi anni della sua esistenza, la donna ha rivelato di avere avuto un’infanzia terribile, che nessuno meriterebbe: “Cucinavo, facevo la lavatrice, facevo la baby-sitter di mia sorella Tiffany. I miei erano separati: mio padre se ne andò di casa quando avevo due anni, mia madre non c’era mai. A 12 anni ebbi la fortuna di ricevere una borsa di studio e riuscii a ‘scappare’ da quella situazione”.

Poi, un pensiero su Pippo Baudo: “Se lui non mi avesse scoperto, avrei comunque avuto successo, sicuramente negli Stati Uniti d’America. Avevo già ricevuto offerte di lavoro”.

HEATHER PARISI: “TRA LE MURA DI CASA SUBIVO UNA VIOLENZA CHE NON AUGURO A NESSUNO”

Tra i tanti flirt attribuiti a Heather Parisi, c’è anche quello con il compianto Diego Armando Maradona. Una voce a proposito della quale la ballerina ha affermato a “Belve”: “Non ho niente da dire, perché questo fa parte del gossip. Per me il gossip è una distorsione della verità. Per una questione di privacy non ho mai parlato della mia vita privata e non inizierò a farlo proprio oggi”.

Successivamente, una rivelazione drammatica da parte di Heather Parisi: “Tra le mura di casa subivo una violenza che non auguro a nessuno. Venivo picchiata, parlo anche di violenza s*ssuale e psicologica. Si trattava di una persona che mi stava accanto. Non dicendo il suo nome ho protetto me: quando l’ho rivisto in uno studio tv e lui ha provato a parlarmi, lui per me non esisteva più. Posso solo dire che in quel periodo mangiavo di tutto e poi andavo in bagno, mettevo il dito in bocca e vomitavo l’anima”.

