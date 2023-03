Tiffany, chi è la sorella di Heather Parisi/ La showgirl: “io facevo la mamma a mia sorella”

Tiffany Parisi, chi è la sorella di Heather Parisi

Tiffany Parisi è la sorella di Heather Parisi. Nata dall’amore tra Frank Werby e Anita Parisi, la ballerina e showgirl ha anche una sorella nata da una seconda relazione della madre. Dopo l’abbandono del padre, che rincontrerà solo 28 anni dopo, la madre Anita si è legata ad un altro uomo da cui ha avuto la seconda figlia Tiffany. Si tratta di una sorellastra per la showgirl e ballerina che ha vissuto una infanzia serena accanto alla sorella in quel di Sacramento, sempre in California. Tiffany e Heather sono molo legate; tra loro, infatti, c’è un bellissimo rapporto.

Heather Parisi, infatti, proprio negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin ha raccontato di essere legatissima alla sorella Tiffany a cui ha fatto da madre visto che la mamma Anita era spesso impegnata per motivi di lavoro.

Heather Parisi e il rapporto con la sorella Tiffany

Il rapporto tra Heather Parisi e la sorella Tiffany Parisi è sicuramente legato a quello che entrambe hanno avuto con la madre Anita. La showgirl e ballerina, in diverse interviste, ha parlato del controverso ed altalenante rapporto vissuto con la madre che, per motivi di lavoro, era spesso lontana da casa. Una infanzia serena, ma difficile quella delle sorelle Parisi con Heather, la più grande, che dall’età di 8 anni è dovuta crescere comportandosi come una adula.

“Non era una infanzia normale, ero io che facevo la mamma a mia sorella” – ha ricordato la showgirl nel programma Verissimo da Silvia Toffanin confessando – “ce l’avevo con mia madre, mi ha costretto a vivere e a comportarmi come un adulto”. Per fortuna nel tempo le cose sono cambiate ed oggi ha un bel rapporto con la mamma: “oggi con lei ho un rapporto più tranquillo, anche perché oramai sono adulta e sono diventata mamma pure io…”.

