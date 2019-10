Heather Parisi vs Pippo Baudo:”Boccuccia mia statti zitta!”/ Cos’è successo?

Cos’è successo tra Pippo Baudo e Heather Parisi?

Pippo Baudo: “l’ho inventata io”! Anche in questo caso il celebre volto della Rai ci ha visto lungo visto che dietro il successo di Heather Paris c’è il grande Pippo, ma qualcosa non avrà gradito la Parisi visto che secondo le prime indiscrezioni la showgirl di “Cicale” avrebbe tuonato contro lo storico conduttore durante un’intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin. Tutto sarebbe nato per la rivalità lanciata proprio da Baudo tra Heather Parisi e la nemicamatissima Lorella Cuccarini; una rivalità presunta, ma che nel corso degli anni si è rivelato veritiero visto che le due showgirl hanno più volte ampiamente dimostrato di non essere molto in sintonia. A parlare della Parisi è stato proprio Baudo in occasione di un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni a cui ha detto: “Heather l’ho creata io. Alla fine degli anni ’70 era in vacanza in Calabria dove vivevano i suoi parenti. Le feci un provino. Era un po’ grassottella ma bravissima”.

Pippo Baudo: “Heather Parisi non mi ha mai perdonato la proposta di far coppia con Lorella Cuccarini”

Il conduttore sempre dalla pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato anche come è nata la rivalità tra le due showgirl Heather Parisi e Lorella Cuccarini ricordando: “non mi ha mai perdonato la proposta di far coppia con Lorella. ‘Io sono la Parisi e non posso esibirmi con questa ballerinetta’ disse. Non ho potuto farci niente”. Sta di fatto che la Parisi non è rimasta zitta dinanzi alle parole del conduttore storico della Rai, anzi tramite i social ha lanciato una vera e propria frecciata riprendendo alcune delle sue dichiarazioni. “Quando secondo Pippo ero “un po’ grassottella”… Ah, boccuccia mia statti zitta…. Che se inizio…” pronta a innescare una nuova polemica. Ad accompagnare il messaggio una foto che ritrae la Parisi giovanissima proprio accanto a Pippo Baudo. Quali altre rivelazioni avrà da raccontare la showgirl di “Cicale” sul conto di uno pilastri della televisione italiana?

© RIPRODUZIONE RISERVATA