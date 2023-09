Heidi Baci, chi sono i genitori della concorrente del Grande Fratello 2023/ “C’è aria di amore in casa”

Grande Fratello 2023, Heidi Baci e i genitori: “Si amano moltissimo“

Heidi Baci, nel corso della sua avventura al Grande Fratello 2023, ha parlato del solido rapporto che la unisce ai suoi genitori. E, soprattutto, del grandissimo amore tra sua mamma e suo papà, che le ha permesso di crescere in un contesto familiare sano, armonico e carico di affetto e sostegno. Come mostra una clip pubblicata sul sito del reality, la concorrente ha parlato della ricerca del vero amore, che per lei deve essere sincero e sano esattamente come quello dei suoi genitori.

Grande Fratello 2023, 6a puntata/ Diretta, nomination: Anita "Heidi ci prova con tutti"

“I miei sono una famiglia incredibile. Nella mia vita, essere la metà di quello che sono stati i miei genitori, sarei già perfetta“, ha ammesso parlando della sua famiglia, di origine albanese. Ricordando poi il loro arrivo in Italia e i sacrifici compiuti, ha svelato: “Loro si amano moltissimo, c’è aria di amore in casa. Sono stati fortissimi, anche perché stiamo parlando di persone che sono arrivate in Italia con mille difficoltà, quindi, riuscire a proteggermi, a me e mio fratello, e farmi crescere con una vita sanissima, perfetta, e non farmi mai mancare niente, non è così semplice. Hanno fatto mille sacrifici, infatti per me e mio fratello danno tutto. La metà di loro, già è tantissimo“.

Beatrice Luzzi sotto attacco al Grande Fratello 2023/ Anita: "Non si integra, sta nel suo e non ascolta!"

Heidi Baci e i sacrifici di mamma e papà: “Partire da zero non è facile“

I suoi genitori sono dunque un prezioso esempio di vita per Heidi Baci, che al Grande Fratello 2023 ammette: “Partire da zero, senza niente letteralmente, non è facile“. Della sua famiglia e del rapporto con i genitori la concorrente aveva già parlato anche a inizio avventura, nella clip di presentazione che l’ha introdotta nel mondo del reality: “Sono una commerciante ma trovo sempre il tempo per la mia famiglia e i miei amici“.

E aveva aggiunto: “Sono di origine albanese. I miei sono arrivati da soli e si sono fatti da solo. Mio padre è un imprenditore edile, ma il percorso è stato lungo e sicuramente tortuoso. Il sangue freddo e l’ambizione le ho prese tutte da mio papà“.

Mamma Letizia Petris, chi è?/ Sorpresa al Grande Fratello: "Grazie a mia lei accoglievo l’anima con il cuore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA