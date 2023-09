Heidi Baci due di picche a Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023/ “Uomo adulto, cerco un coetaneo”

Heidi Baci non è interessata a Massimiliano Varrese: “è affascinante, ma non può stare al mio fianco”

Heidi Baci al Grande Fratello 2023 rivela nel segreto del confessionale di non essere interessata a Massimiliano Varrese. Durante la diretta della quarta puntata la concorrente è chiamata nel confessionale con Fiordaliso, Grecia Colmenares e Angelica per parlare di Massimiliano Varrese. Nella casa il ballerino ed attore si è molto avvicinato alle donne della casa e tutte loro non nascondono di essere affascinate dalle doti di seduttore dell’ex Carramba Boys. Tra tutte però la preferenza di Massimiliano sembrerebbe essere la bella Heidi che però non è affatto interessata al ballerino.

Grande fratello 2023, 4a puntata /Diretta e nominati: Lorenzo Remotti in lacrime per la moglie!

“Mi guarda sempre, mi piega le cose e per questo atteggiamento ho avuto delle difficoltà. E’ una persona che stimo tantissimo, è intelligente, affascinante, ma non lo vedo come un uomo che può stare a mio fianco. Non mi prenderei mai una responsabilità così grande, è un uomo adulto, che ha un passato. Vorrei più un mio coetaneo” – dice Heidi.

"Sei bello come il sole", post del padre di Paolo del Grande Fratello 2023/ Lui: "Contento? Deve dimostrare"

Massimiliano Varrese ha un debole per Heidi al Grande Fratello 2023?

Non è chiaro se Massimiliano Varrese ha un debole o meno per Heidi Baci. Sicuramente la bella concorrente si è fatta subito notare una volta varcata la porta rossa di Cinecittà. Una cosa è certa: Heidi non è attratta dal ballerino e attore pur apparendolo come uomo. Una volta che Heidi ha confessato il suo “no” a Varrese, Alfonso Signorini dallo studio stuzzica Angelica: “a questo punto hai la strada spianata”, ma la concorrente replica “ma non è così, lo vedo come un fratello”!

Di diverso parere, invece, Grecia Colmenares che ammette “lui fa un gioco di seduzione, si però bello, è un uomo molto rispettoso, è un uomo seducente”, mentre Fiordaliso schietta e sincera come sempre “se avessi 20 anni di meno era già attaccato al muro”!

SANDRA, MAMMA PAOLO AL GRANDE FRATELLO 2023/ "Devi imparare a perdonare, il perdono ti rende libero"

© RIPRODUZIONE RISERVATA