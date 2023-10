Heidi Baci, nuove incomprensioni con Massimiliano Varrese/ “Oggi mi hai ignorata, mi tiri frecciatine e…”

Heidi Baci e Massimiliano Varrese, incomprensioni al Grande Fratello 2023

Permangono le incomprensioni tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci al Grande Fratello 2023. L’attore, reduce da una giornata negativa piena di pensieri dovuti alla mancanza di sua figlia, ha faticato anche a trovare un punto d’incontro con la coinquilina. Lei ha cercato di essergli vicino, ma vede in lui un atteggiamento criptico, come mostra un video condiviso sul sito del reality: “Ti sto facendo un discorso serio e mi tiri le frecciatine. Ti sei alzato annoiato dal divano, stavamo ridendo e scherzando. Mi dispiace se stai pensando a tua figlia, prima di tutto“.

In lui vede un atteggiamento scostante e a tratti distaccato, e gli chiede il motivo: “Però più che dirti che sei bravo, un padre assurdo, non stai facendo niente di male… perché hai questo atteggiamento? Che ti alzi e dici: ‘Mi annoio’. Io lo vedo come fai, è tutto oggi. È da stamattina che stai sulle tue“. L’attore spiega che in realtà la sua intenzione è quella di non risultare pesante nei confronti della ragazza: “Io a volte ho paura di disturbarti“. Tuttavia le parole e gli sguardi di Varrese insospettiscono ulteriormente Heidi, che commenta: “Non fare il criptico“.

Heidi Baci: “Oggi mi hai ignorata, mi tiri frecciatine, ti alzi e te ne vai“

Massimiliano Varrese, scuro in volto al Grande Fratello 2023, cerca di giustificare il suo comportamento con Heidi Baci: “Oggi non sono dell’umore. Se apro bocca, sbaglio, perché con te devo stare attento a dire tutto. Non so mai come prendi le cose, non voglio sbagliare“. La condorrente però lo rassicura: “Non avere questo atteggiamento, che hai paura di sbagliare. Ce la viviamo con leggerezza, come abbiamo detto, e stiamo tutti sereni. Non avere le ansie di sbagliare“.

Quando la situazione sembra essersi riappacificata, ecco che i due concorrenti tornano a confrontarsi, alimentando ulteriormente le tensioni. “Oggi mi hai ignorata. Hai atteggiamenti, mi tiri frecciatine, ti alzi e te ne vai. Ho anche testimoni“, ha ammesso la Baci, che accusa l’attore: “Sei lunatico, lo capisci che mi dai segnali strani?“. Varrese però smentisce queste parole e ritiene che in realtà sia lei ad essere arrabbiata. Heidi però nega: “Io sono tranquillissima, sei tu che hai le tristezze, e mi dispiace, lo capisci?“. Il punto d’incontro tra i due sembra ancora piuttosto lontano.

