Heidi: chi è la penultima inquilina del Grande Fratello 2023/ “Per i miei in Italia è stata difficile”

Heidi è la nuova concorrente del Grande Fratello 2023, giunto alla sua seconda diretta. Una serata, quella di oggi, piena di nuovi ingressi che hanno lasciato i concorrenti di stucco e sorpresi. Presentata come una sorpresa per Giselda, la nuova concorrente rappresenta, grazie al suo nome, l’idola della campagnola, che l’ha ovviamente accolta con la sua travolgente simpatia e serenità. Nella sua presentazione, la nuova concorrente del Grande Fratello 2023, Heidi, racconta di essere di origini albanesi, ma nata e cresciuta in Italia, da genitori che hanno avuto la forza e il coraggio di farsi da solo, prendendo in mano un destino che non sembrava essere affatto semplice.

Grande Fratello 2023: Giselda conosce al sua idola

“Mi chiamo Heidi”, racconta nel suo breve video di presentazione agli spettatori del Grande Fratello 2023, “ho 25 anni e vengo da Pescara”. Attualmente racconta di lavorare come commerciante “nel mondo nautico”, ma confessa, con il sorriso, di trovare “sempre il tempo per i miei amici e la mia famiglia”. Parla delle sue origini albanesi, raccontando che “i miei genitori sono arrivati in Italia e si sono fatti completamente da soli. Mio padre è un imprenditore edile ma il suo percorso è stato molto lungo e sicuramente tortuoso“.

Da suo padre, racconta Heidi, la nuova concorrente del Grande Fratello 2023, ha preso “il sangue freddo e l’ambizione”, che ha assolutamente intenzione di portare dentro alla casa. “Essere donna nel mondo del lavoro”, racconta infatti, “e soprattutto dell’imprenditoria, è molto difficile, bisogna non demordere mai”. Parlando di amore, invece, sostiene che “non va bene. Sono single“. Infine, parlando di ciò che si attende dalla sua permanenza nella casa del Grande Fratello 2023, Heidi racconta che “sarà una bella sfida, interessante, perché a me piace molto buttarmi nelle cose e rischiare, ma sempre con il sorriso, perché chi ha il coraggio di sorridere è il padrone del mondo. Grande Fratello”, conclude, “preparati perché sto arrivando”.

