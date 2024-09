Occhi puntati su Helena Prestes, nuova concorrente del Grande Fratello 2024. La modella brasiliana scalpita in vista del suo ingresso nella casa e c’è chi è convinto che il suo apporto contribuirà ad alimentare e agitare le dinamiche all’interno delle mura di Cinecittà. La trentaquattrenne sudamericana in Italia aveva già partecipato all’Isola dei Famosi 2023, lasciando sicuramente il segno con il suo carattere fumantino. “All’Isola dei Famosi ho affrontato alcuni problemi”, ha confidato Helena Prestes, parlando delle serie difficoltà di ambientamento in Honduras.

“Ho fatto fatica a legarmi con qualcuno essendo un posto dove non c’è amore. Fin dal primo momento sono stata nominata moltissime volte, e sono riuscita a rimanere malgrado le difficoltà. La mia mente non era al meglio, la fame era diventata il mio peggior nemico e tutto questo non era di aiuto”, ha detto in un passaggio social che non è passato inosservato agli ex concorrenti.

Helena Prestes, chi è la modella brasiliana che sta per entrare nella casa del Grande Fratello 2024

Adesso per la modella trentaquattrenne Helena Prestes è l’ora di mettersi alla prova in un contesto sicuramente più agevole come il Grande Fratello 2024, ma anche nella casa non mancheranno le difficoltà e le sfide da superare. Dunque, cosa sappiamo sulla nuova concorrente gieffina? Qual è stato il suo percorso professionale e di carriera? Helena ha cominciato la carriera di modella dopo gli studi, trasferendosi in Italia a Milano per cogliere le migliori opportunità offerte dal mercato.

Negli ultimi anni Helena Prestes ha preso parte a diversi reality: ha cominciato nel 2022 prendendo parte al cast di Pechino Express, poi è entrata come concorrente all’Isola dei Famosi 2023 e adesso tocca al Grande Fratello 2024. Grande appassionata di sport e yoga, Helena conta di poter esprimere le sue passioni anche dentro la casa, dove si interagirà con tanti altri concorrenti tra cui Jessica Morlacchi, le tre ragazze di Non è la Rai Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere e tanti altri.