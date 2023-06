Helena Prestes choc contro Cristina Scuccia: “Non hai niente di suora, diavolo!”/ “Dici bugie al pubblico”

Helena Prestes contro Cristina Scuccia, lite e parole forti a L’Isola dei Famosi 2023

Parole pesanti quelle volate tra Helena Prestes e Cristina Scuccia a L’Isola dei Famosi 2023. Negli ultimi giorni le due naufraghe hanno avuto un confronto molto acceso, durante il quale la modelle brasiliana ha accusato l’ex amica di non essere una suora neppure nel cuore.

Tutto è iniziato quando Gian Maria Sainato ha chiesto a Helena se, una volta finito il programma, avesse intenzione di avere contatti con Cristina. La naufraga ha però negato: “Ritrovare un rapporto con Cristina? No, lo ha detto lei stessa: ‘La pace si fa solo con chi è importante'”. Sentendo queste parole, l’ex suore ha chiarito: “Ma importante di valore di persona, che è diverso! Do importanza alle vere amicizie, non alle persone che incontro e poi vedo che non si meritano nulla di mio di buono.”

Helena Prestes distrugge Cristina Scuccia: “Non sei una suora, nemmeno nel cuore. Falsa!”

Cristina Scuccia si è poi sfogata in confessionale, dichiarando: “L’ho sempre detto, lo continuo a ripetere: noi siamo incompatibili, stiamo viaggiando su due binari completamente opposti, non si potranno mai incrociare.” Lo scontro con Helena ha però avuto seguito quando quest’ultima l’ha accusata di essere falsa: “Dici bugie al pubblico, fai tutto il personaggio… – poi ha continuato con parole più pesanti – Sei finta, la suora è veramente morta. Non sei suora da tanto tempo, non lo sei neanche nel cuore“. “Da oggi per me sei indifferente, chi è Helena?” è stata la risposta di Cristina.

Helena però ha continuato ad attaccarla in confessionale: “Cristina mi ha colpito tantissimo, è quella che mi colpisce di più perché davanti alle telecamere è una persona, e quando non c’è la telecamera è un’altra.” Infine, probabilmente senza essere vista e ascoltata dagli altri, ha lanciato un’ultima pesante stoccata: “Non sei suora nel cuore. Di suora non hai proprio niente, diavolo!”, con tanto di gesto delle corna.











