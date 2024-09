Helena Prestes piange per sua mamma al Grande Fratello 2024: “Non la sento da un anno e mezzo”

Non è una storia facile quella di Helena Prestes. La celebre modella brasiliana, che negli ultimi anni si è fatta conoscere al pubblico italiano per la sua partecipazione a vari reality, torna a raccontarsi al Grande Fratello 2024, svelando qualcosa in più del rapporto con la sua famiglia. In particolare, Helena Prestes parla del silenzio forzato con sua mamma – “Non la sento ormai da un anno e mezzo” – e prima ripercorre la sua infanzia, fatta di un padre assente e con problemi di dipendenza da alcol, e di una madre molto dura e triste.

“Non so neanche dov’è mia mamma, non so cosa fa, se è malata, se sta bene… – ha svelato Helena al Grande Fratello – A volte penso sia morta. È tanto tempo che non la vedo, da tantissimo tempo non abbiamo un momento bello.” A Signorini ha poi aggiunto: “L’ultima volta che l’ho vista è due natali fa, non sento più tutta la mia famiglia. Lei non vuole più parlare con me, quando ho finito un’esperienza televisiva lo scorso anno le ho detto che mi ero innamorata e che volevo vivere in Italia e quindi non avrei mandato più i soldi in Brasile e lei si è offesa.”

Helena Prestes: “A 16 anni via da casa, in Italia vendevo i miei capelli per vivere”

I rapporti tra Helena Prestes e sua mamma si sono dunque interrotti per una questione di soldi. La modella ha spiegato di aver fatto tanti sacrifici, e sempre da sola, per arrivare dov’è oggi: “A 16 anni ho lasciato casa per andare in Cile e lavorare come modella, dove c’era già mia sorella che lavorava con un’agenzia. – ha spiegato in diretta su Canale 5 – Poi sono andata a New York, dove ho avuto un contratto come modella, e poi ho deciso di venire qua in Italia perché si mangia bene. Per pagarmi l’affitto vendevo i miei capelli, non è stato facile lavorare qui, perché la moda è una cosa seria.” ha concluso.