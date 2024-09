Grande Fratello 2024: anticipazioni quarta puntata 30 settembre

Forse è davvero il caso di dire che il tempo vola, dato che in un battibaleno ci troviamo già alla quarta puntata del Grande Fratello. Stasera 30 settembre a partire dalle 21.30 si ritorna nella casa più spiata d’Italia, con una diretta attesissima che mostrerà il naturale evolversi degli eventi del reality condotto da Alfonso Signorini. Accanto a lui, come sempre Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi che commenteranno come opinioniste le dinamiche tra i concorrenti, mentre Rebecca Staffelli sarà seduta al tavolo dei social, a riportare i commenti più iconici di X e a spiare quello che succede nella casa durante la pubblicità.

Michael Castorino chi sono i genitori: “Mamma scappata di casa da piccola”/ La confessione al Grande Fratello

Questa sera 30 settembre 2024 verrà decretato il concorrente del Grande Fratello candidato all’eliminazione, chi sarà mai? Per adesso gli inquilini a rischio sono Amanda, Helena, Shaila e Iago, ma uno di loro uscirà solo nella puntata eliminatoria di giovedì. Passiamo a capire di cosa si parlerà durante la puntata di stasera, lunedì 30: pare che prima di tutto si parlerà del particolare rapporto tra Yulia e Giglio, i quali sembrano essere sempre più vicini tanto da aver scatenato l’ira di Jessica Morlacchi, che ha da poco confessato il suo interesse per il parrucchiere.

Shaila Gatta è interessata a Javier Martinez? Grande Fratello 2024/ "Mi sono fatta abbracciare ma poi..."

Grande Fratello 2024: Shaila Gatta riceve una sorpresa, c’entra la famiglia

Attesissima questa sera al Grande Fratello è la sorpresa a Shaila Gatta. La produzione ha infatti organizzato l’entrata di Luisa, sua mamma, che farà il suo ingresso nella casa per una visita. In effetti, da quando è entrata al reality, l’ex velina ha spesso spiegato il grande legame che la unisce ai suoi genitori. A colpire il pubblico era stato il suo sfogo con Mariavittoria, alla quale ha spiegato di essere un po’ la pecora nera della sua famiglia, e di sentirsi obbligata come gli altri concorrenti a fare i conti con il suo passato.

Clarissa Burt choc sul padre: "Beveva, era violento"/ "Ho salvato mia madre a 18 anni"

Come lei anche Helena Prestes dovrà affrontare alcuni mostri della sua vita, relativi alla sua infanzia passata nelle favelas brasiliane. Poco tempo fa, la modella si era aperta con alcune inquiline spiegando di essere contenta di avere a fianco sua sorella, che da poco si è trasferita in Italia con il suo nipotino dopo anni molto provanti in Brasile. La modella è stata protagonista di recente di un lunghissimo bacio con Lorenzo Spolverato, per poi scoppiare in una scenata di gelosia per via della “concorrenza” con Shaila Gatta.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2024

Oggi lunedì 30 settembre 2024, l’appuntamento con il Grande Fratello torna come al solito su Canale 5 alle ore 21.20, subito dopo Striscia la Notizia. Dove vederlo in streaming? Su Mediaset Infinity è possibile seguire in diretta il Grande Fratello, collegandosi sulla piattaforma e cliccando su Canale 5. Oltretutto, sempre su Mediaset Infinity è possibile recuperare la puntata e rivederla per non perdersi alcun dettaglio. Per seguire 24 ore su 24 quello che succede nella casa ci si può collegare al sito grandefratello.mediaset.it in modo da rimanere sempre aggiornati. Se invece non avete tempo, niente paura! I canali Italia 1 e Canale 5 trasmettono dal lunedì al venerdì alcune finestre in day time dalle 10 del mattino alle 18 di sera.