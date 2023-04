Helena Prestes criticata all’Isola dei Famosi: “Fa polemica e vittimismo”/ Attacco di Fiore, Nathaly e…

Helena Prestes nel mirino degli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023: è già scontro!

Iniziano a sorgere le prime antipatie all’Isola dei Famosi 2023. Tra i concorrenti in gara, c’è chi sin da subito ha scatenato qualche polemica, e ha continuato ad essere al centro di malumori anche nei primi giorni di convivenza sull’Isola. Lei è Helena Prestes, che anche nelle ultime ore è finita nel mirino dei compagni a causa di un telone.

Nikita Pelizon: "Preferita Isola dei Famosi 2023? Helena Prestes"/ "E' bravissima!"

Sono state Nathaly Caldonazzo e Corinne Clery ad affrontarla per l’organizzazione della capanna e l’uso del telone che, a quanto pare, è stato sistemato da Helena. Lei si è però ribellata a Nathaly, dicendole: “Stai dicendo che la colpa è mia… Anche io il primo giorno ho dormito male, sono stata tutta bagnata ma non ho mica incolpato qualcuno!”

Simone Antolini accusa Helena all'Isola dei Famosi: "Claudia andava salvata"/ Lei piange: "Non ho sbagliato!"

Fiore Argento e Andrea Lo Cicero contro Helena: “Fa polemica e vittimismo”

In separata sede, alcuni naufraghi – tra i quali Andrea Lo Cicero, Fiore Argento e la stessa Corinne – si sono confrontati su Helena, lamentandosi del suo atteggiamento. “Si sveglia con la polemica e il vittimismo”, hanno detto Andrea e Fiore; Corinne, invece, ha aggiunto: “Le ho detto: ‘Guarda che se ti comporti così io mi ribello eh!’, allora lei tutta gentile, poi ha ricominciato… mamma mia, non mi importa, io non parlo più!”

Claudia Motta è stata invece l’unica ad avvicinarsi ad Helena e a tentare di confortarla dopo lo scontro avuto con le altre naufraghe: “Non te la prendere e cerca di far andare le cose!” le ha detto. Helena, quasi in lacrime, si è però detta stufa di questo atteggiamento nei suoi confronti: “Quando sono contro di me mi sta sul cazz*, Fiore, Nathaly e altre”.

Nathaly Caldonazzo, infortunio prima dell'Isola dei Famosi?/ I sospetti, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA