Scoppia la lite in diretta al Grande Fratello 2024 tra Iago Garcìa e Helena Prestes

Scintille in diretta al Grande Fratello 2024 tra Iago Garcìa e Helena Prestes. La modella brasiliana non delude le aspettative e mostra tutto il suo carattere ‘infuocato’ sin dai primissimi giorni all’interno della Casa, scontrandosi prima con Yulia, poi con il celebre attore spagnolo. A scatenare lo scontro tra i due gieffini sono, ovviamente, le nuove nomination, che portano i concorrenti non immuni a nominarsi in modo palese. Ecco allora che, arrivato il momento di Iago, l’attore nomina proprio Helena con una motivazione che manda la modella su tutte le furie.

“Ieri questa persona ha fatto cadere una tisana sul mio piede, per sbaglio, ma mi aspettavo che oggi mi chiedesse almeno ‘come stai’, se fosse tutto a posto, ma così non è successo”, ha esordito Iago Garcìà, mostrando dunque la carta di Helena. Sconvolta dalla nomination e, soprattutto, dalla sua motivazione, Helena è sbottata, accusandolo.

Iago Garcìa e Helena Prestes, botta e risposta al veleno al Grande Fratello 2024

“Io non ti ho chiesto oggi come stavi perché ieri mi hai detto che stavi benissimo, e tu oggi mi nomini per una tisana?”, ha tuonato Helena Prestes in diretta al Grande Fratello 2024 contro Iago, che ha replicato: “Non era niente, ho messo anche il ghiaccio sul piede!” “Stavi bene, non era nulla”, ha ribadito Helena, che con foga ha poi voluto fare la sua nomination, mostrando che la sua carta fosse proprio quella di Iago. “Io ti nomino perché tu ti mostri un grande uomo, galantuomo, ma non credo che tu lo sei davvero. Sei un grande attore!” ha tuonato Helena, trovando pronta la replica di Iago Garcìa. L’attore l’ha accusata di essere entrata in modo molto irruento e poco cortese nei confronti degli altri: “Arrivare in una casa significa anche ascoltare gli altri e stare attenti, anche alle tisane”.