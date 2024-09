Yulia nel mirino di nuove critiche al Grande Fratello 2024: le parole Helena Prestes

Ancora critiche per Yulia al Grande Fratello 2024. Dopo la lite con Jessica Morlacchi, in seguito alla nomination della terza puntata del reality, è Helena a lanciare stoccate alla concorrente, dicendosi pienamente d’accordo con le dichiarazioni fatte precedentemente dalla Morlacchi. Nel particolare, la cantante l’ha accusata di non essere propensa alla conoscenza e, anzi, di preferire stare sulle sue, motivo per il quale lei stessa si è sentita frenata dall’avvicinarsi ulteriormente.

Helena Prestes si è detta d’accordo con Jessica, dicendo di Yulia che “Ha sempre il muso, non trasmette simpatia, è chiusa”. In diretta, Alfonso Signorini chiede a Yulia la sua opinione su queste critiche ricevute, lei replica: “Il carattere conta tantissimo all’interno di un gruppo. In questi giorni abbiamo avuto un chiarimento io e Jessica, anche in maniera matura. Helena, invece, non ci siamo vissute, quindi non ha approfondito. Io ho anche detto che lei era la prima che mi piaceva tra i nuovi arrivati.”

Clarissa Burt si schiera dalla parte di Yulia al Grande Fratello 2024

Helena è però pronta a replicare: “I tempi delle cose sono un po’ mischiati. Il mio parere verso di te nasce da momenti in cui c’ero e ho visto. In tre giorni non mi parlavi, mi sono avvicinata a te…” Ma a schierarsi dalla parte di Yulia al Grande Fratello 2024 è stata Clarissa Burt, che ha sottolineato come ognuno abbia i suoi tempi per aprirsi agli altri: “Io credo che venirsi incontro è un incontro, non da una parte o dall’altra. Se si vuole si fa, anche perché qui dentro non c’è altro da fare che conoscersi. Se uno vuole conoscere davvero una persona, si fa.” ha poi concluso.