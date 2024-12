In più occasioni abbiamo visto Helena Prestes protagonista fino ad ora al Grande Fratello 2024; forse sono state più le controversie ad accogliere la sua partecipazione, soprattutto considerate le ‘graffianti’ diatribe con Jessica Morlacchi. Non è mancato il tema dell’amore lungo il suo percorso; un po’ per ‘l’onnipresente’ Javier Martinez ma soprattutto nelle ultime settimane per la vicinanza particolarmente intensa e passionale a Zeudi Di Palma, dichiaratamente bisessuale. Arriviamo così, qualche giorno fa, al coming out di Helena Prestes: “Ho avuto storie con altre donne… La prima volta avevo 17 anni” – ha raccontato la concorrente del Grande Fratello 2024 – “Non è durata tanto… Quando ho avuto la mia prima fidanzata, mia mamma l’ha mandata via di casa. L’ultima storia con una donna è di 4 anni fa”.

Forse stimolata dall’intenso legame instaurato con Zeudi Di Palma, Helena Prestes ha deciso di aprirsi dal punto di vista più intimo: un coming out che ha inevitabilmente attirato la curiosità degli appassionati e avvalorato dalla complicità con la concorrente del Grande Fratello 2024. Non sono mancate però, proprio qualche giorno fa, le paure. Forse per via di esperienze passate poco fortunate, forse per la forte attenzione mediatica che immagina ci sia dall’esterno.

Dopo il coming out, Helena Prestes è come se fosse stata sopraffatta dalle paure in un primo momento ha anche preso le distanze da Zeudi Di Palma. “Non sono pronta per avere una relazione”, aveva ammesso qualche giorno fa parlando con la concorrente del Grande Fratello 2024. Timori che forse non dipendono strettamente dalle interazioni del momento ma che affondano le proprie radici al passato. Chissà che non riesca ad andare oltre i timori e godersi in maniera genuina le tenerezze con Zeudi Di Palma.