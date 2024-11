Proseguono le polemiche e il caos all’interno della casa del Grande Fratello 2024 e l’ennesimo avvenimento ha creato molto scalpore e confusione sia tra i concorrenti che tra il pubblico. Ciò che è accaduto nella notte non è passato inosservato e dopo la puntata serale di ieri sera è avvenuto l’ennesimo scossone.

Sui social sono letteralmente impazziti, Lorenzo Spolverato si è letteralmente scatenato e su X si chiedono se sia andato troppo oltre con una situazione che sembra denotare forti scatti d’ira da parte dell’uomo. Dopo la puntata di ieri sera Lorenzo si è letteralmente scatenato con urla e rancore nei confronti di Mariavittoria Minghetti ed Helena Prestes.

Tutto è nato dalla questione nomination e Mariavittoria – delusa dopo la nomination di Enzo Paolo – ha risposto in malo modo a Lorenzo e a quel punto ‘apriti cielo’ con l’uomo che è esploso e i video dei suoi attacchi hanno fatto in poco tempo il giro del web. Lorenzo ha avuto un modo molto aggressivo di fare le cose, ha risposto e stuzzicato la ‘povera’ Mariavittoria, e in generale ha attaccato diverse donne all’interno della casa. Sui social intanto piovono le critiche e Lorenzo Spolverato è finito totalmente nel mirino.

Grande Fratello, piovono le polemiche e Lorenzo fa piangere Helena

Non è la prima volta che Lorenzo Spolverato finisce nel mirino per questo atteggiamento troppo aggressivo e la cosa non si è fermata purtroppo allo scontro con Mariavittoria. Subito dopo l’uomo si è scagliato anche contro Helena Prestes mentre si era a tavola e Lorenzo ha accusato di essere troppo pesante e di esagerare, l’uomo ha sottolineato ‘Fly Down’.

Continui attacchi dell’uomo e successivamente Helena si è rifugiata in bagno con Mariavittoria ed è esplosa a piangere. Diversi utenti hanno preso le difese delle due ragazze mentre hanno ‘insultato’ Lorenzo; c’è chi si chiede il motivo dell’eliminazione di Iago mentre Lorenzo Spolverato è ancora all’interno della casa. Qualcuno dice ‘Problemi con la gestione della rabbia? Chissà…’

Insomma il clima all’interno della casa del Grande Fratello è rovente e i rapporti sono sempre più tesi. Intanto per quel che riguarda le Nomination MariaVittoria Minghetti si giocherà la permanenza nella casa insieme a Shaila Gatta e Clayton Norcross con quest’ultimo che rischia molto e il pubblico che fa già il tifo per la permanenza di uno o l’altro concorrente. E’ sempre più accesa la situazione nella casa.