La stagione del Grande Fratello 2024 è ampiamente entrata nel vivo e i ruoli dei protagonisti sono ampiamente delineati, forse ancor di più dopo l’ultima puntata ‘spartiacque’ che ha in un certo senso richiamato all’ordine alcuni dei concorrenti – se non tutti – del reality condotto da Alfonso Signorini. Fra tutti, spicca Helena Prestes: dalle vicende sentimentali alle diatribe, passando per i racconti a cuore aperto e le rivelazioni toccanti. La sua impronta nel programma di Canale 5 è evidente e chiaramente ne scaturisce un’attenzione particolare da parte del pubblico. Di recente, per via del suo rapporto con Zeudi Di Palma, al centro della scena è balzato il suo orientamento sessuale con derive che si sono spinte fino al passato dopo le sue confessioni a proposito di relazioni passate. Non è sfuggita, in tal senso, l’amicizia con Nikita Pelizon. Già ai tempi dell’esperienza al Grande Fratello risultarono molto affiatate; un’amicizia ostentata anche in un’altra trasmissione, ovvero Pechino Express. Con le recenti rivelazioni e circostanze, un interrogativo sta alimentando le teorie del web: Helena Prestes e Nikita Pelizon sono state fidanzate o si è sempre trattato unicamente di amicizia?

Helena Prestes e Nikita Pelizon, un rapporto d’amore ma senza romanticismo

Proprio qualche giorno fa Nikita Pelizon ha commentato la relazione tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma; una sorta di bocciatura che per qualcuno potrebbe essere rappresentazione di una velata gelosia per trascorsi sentimentali. “Non vedo una relazione tra loro, soprattutto da parte di Zeudi; non vedo un affetto sincero…”.

Ma quindi, Helena Prestes e Nikita Pelizon sono state fidanzate? Per buona pace dei più fantasiosi, pare che la risposta sia negativa. La seconda ha sempre sottolineato un’amicizia viscerale tra loro ma parlando in termini non romantici. L’ha spesso definita come una sorella; una descrizione che sicuramente si sposa con il concetto d’amore ma in una sua forma diversa rispetto al sentimento che riguarda due persone innamorate.