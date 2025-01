Zeudi Di Palma sempre più vicina a Helena Prestes al Grande Fratello 2024?

Nella casa del Grande Fratello Zeudi Di Palma è sempre più vicina a Helena Prestes, il rapporto tra le due gieffine sembra essersi evoluto negli ultimi tempi, con la modella che nelle scorse ore si è lasciata andare anche a delle curiose rivelazioni sul conto della brasiliana, che sembra essere diventata qualcosa più di una semplice amica per lei. Javier Martinez ha provato a indagare tra i sentimenti della compagna di gioco al Grande Fratello 2024, tentando di ricavare qualche info aggiuntiva, dopo che l’ex miss Italia sembrava essersi avvicinata anche a Alfonso D’Apice negli ultimi tempi.

“E’ strano…non capisco…Ti piace Alfonso e anche Helena Prestes?” ha domandato Javier Martinez a Zeudi Di Palma che a quel punto è uscita allo scoperto: “A me piace solo Helena” ha replicato la gieffina ammettendo di provare qualcosa per la showgirl sudamericana che a questo punto potrebbe essere altro oltre all’amicizia.

Dopo aver raccolto l’importante rivelazione, Javier Martinez si è espresso con stupore sul rapporto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, visto che il pallavolista argentino ha ricordato il bacio scoccato con Alfonso: “Non capisco, ti sei baciata prima con lui” ha detto Javier rimasto spiazzato dalla confessione.

E a quel punto Zeudi Di Palma ha ricordato: “In realtà mi sono baciata prima con Helena, forse te ne sei dimenticato” le parole della modella ed ex miss Italia che ha prontamente risposto a Javier Martinez. Insomma, Zeudi Di Palma non si nasconde più e ha rivelato la sua attrazione nei confronti della showgirl brasiliana: sta per nascere qualcosa di speciale nella casa del Grande Fratello o Helena Prestes non avrà intenzione di ricambiare l’interesse nei confronti di Zeudi?

