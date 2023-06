Helena Prestes finge all’Isola dei Famosi?/ Le mogli di Mazzoli e Noise: “L’abbiamo conosciuta e…”

Isola dei Famosi 2023, Stefania Caroli e Stefania Pittaluga svelano com’è Helena Prestes

Stefania Caroli e Stefania Pittaluga, mogli di Paolo Noise e Marco Mazzoli, hanno raccontato un po’ di retroscena sui rispettivi compagni e non solo nel corso della nuova puntata di Isola Party, spazio social condotto da Andrea Dianetti e Giorgia Palmas. Le due donne, che hanno avuto occasione di restare in Honduras insieme a Paolo e Marco per un giorno e una notte, hanno rivelato di aver avuto modo di conoscere Helena Prestes.

Diverse le opinioni che le due Stefania si sono però fatte della discussa naufraga. Stefania Caroli, compagna di Noise, di lei ha detto: “Io ho conosciuto Helena in albergo, prima che partissero per l’Isola ed era proprio così, travolgente e spumeggiante. Io penso che sull’Isola è lei, antipatica o simpatica che sia.”

Stefania Pittaluga: “Helena? Fa un po’ la vittima”. Poi gli aggiornamenti su come sta Paolo Noise

Più affine all’opinione del marito Marco Mazzoli è invece l’idea di Stefania Pittaluga: “Helena? Non sono così convinta, un po’ fa la vittima. – ha ammesso – Credo che sia una tattica per farsi amare, mettersi da parte, non lo so. È sicuramente lei perché il carattere è il suo, però dall’altra parte sta cercando una visibilità diversa da quella che insieme a tutto il gruppo non poteva avere. La penso come Marco, sì.”

Nel corso della chiacchierata non è poi mancato un aggiornamento sulle condizione di salute di Paolo Noise da parte della sua compagna: “Paolo sta bene, quello che ha avuto è stata una cosa grave. Fortunatamente si è risolta subito, deve fare dei controlli. – ha spiegato – Io sono molto arrabbiata con lui perché oggi ha preferito andare in onda allo Zoo invece di andare a fare i controlli. Però mi ha promesso che appena torna Marco va a fare i controlli. Quindi lui vuole aspettare Marco. Però in Honduras i dottori hanno fatto i controlli che dovevano fare, per quello sono tranquilla.”

