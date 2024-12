Helena Prestes, una relazione con due donne nel suo passato amoroso: l’ammissione al GF

Confessioni hot per Helena Prestes al Grande Fratello 2024. La modella brasiliana durante una chiacchierata a bordo piscina con Luca Calvani e Maxime Mbanda ha confidato di avere avuto delle relazioni con altre donne in passato. Tutto è nato dalla domanda del rugbista, che ha chiesto ad Helena se ci fosse del tenero con Zeudi, visto e considerato il feeling innegabile. “Se c’è attrazione? Spiegati meglio…”, ha risposto perplessa la modella. Che poi ad ulteriore domanda ha sganciato la bomba: “Io in passato sono anche stata con due ragazze”.

Ammissione che ha riportato l’attenzione sul suo rapporto con Zeudi, che la Prestes sembra apprezzare particolarmente. Parlando con Zeudi, poi, Helena ha spiegato il tenore della conversazione avuta precedentemente con gli altri concorrenti. “Ho spiegato di come ci stiamo conoscendo…”, le ha detto la Prestes.

Zeudi Di Palma è rimasta sorpresa dal retroscena svelato da Helena, che dunque ha ammesso di aver avuto relazioni con altre ragazze. E nel vis a vis tra le due gieffine, la Prestes si è lasciata andare ad ulteriori confessioni sul suo passato sentimentale, lasciando di sasso Zeudi.

“Avevo diciassette anni quando sono andata con una ragazza per la prima volta, ma non durò molto. Anche mia sorella è stata con una donna in passato. Ma quando ha avuto la prima fidanzata, mia mamma l’ha mandata via di casa”, ha svelato la fotomodella e showgirl sotto le telecamere del Grande Fratello. Sempre parlando con Zeudi, Helena ha detto di aver avuto l’ultima relazione con una donna circa quatto anni fa.

