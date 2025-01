Helena Prestes e il retroscena su Jessica Morlacchi

Pace fatta tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi come raccontano entrambe in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 22 gennaio 2025. Helena racconta che, quando ha incontrato per la prima volta Jessica, ha capito subito di avere davanti una donna fragile che aveva vissuto un momento difficile. Pur apprezzando la sua parte di “pancia”, Helena ha svelato di non aver apprezzato la parte “stratega quando cercava di avvicinare Mariavittoria. Sembrava fosse alla ricerca di un’alleata, che volesse isolarla per fare squadra con lei”.

Il problema principale tra Helena e Jessica è stata la presenza di Luca Calvani. “Io credo che Jessica si fosse infatuata di Luca ma non è stata corrisposta e non è facile per noi donne quando prendiamo un palo. A me è successo con Lorenzo che mi ha preso in giro e poi ha scelto un’altra, so cosa si prova”, ha detto Helena a Chi. “Secondo me, Jessica ha visto una cosa tra lei e Luca che non è mai esistita, è andata oltre. Ha inventato una storia“, ha aggiunto.

Helena Prestes e le sofferenze d’amore

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, Helena Prestes ha parlato anche delle sofferenze d’amore con cui è entrata nella casa del Grande fratello. “Sono stata abbandonata da una persona che mi aveva proposto un progetto di vita insieme, con figli e famiglia. Mi ero appena trasferita a casa sua dopo un anno insieme ed è finita. Ho sofferto l’abbandono e questo mi ha toccato”, ha svelato la modella brasiliana che, nella casa, ha poi incontrato Lorenzo Spolverato con cui c’erano stati contatti sui social dove si erano promessi di sostenersi e di portare un po’ di allegria in casa.

“Una volta nella casa lui si è infatuato perché lo ha ammesso e anch’io. Poi è andato a Madrid e ho sentito da lui solo cose cattive. Mi ha presa in giro e ha scelto Shaila. Io non ho paura di amare, non ho paura se guardo negli occhi una persona e abbiamo delle cose in comune” ha concluso.