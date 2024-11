Helena Prestes nel mirino delle critiche al Grande Fratello 2024 per una scelta inaspettata

Helena Prestes è finita al centro di una nuova lite nella Casa del Grande Fratello 2024. Tutto è nato a causa dello spietato gioco delle coppie con il quale Alfonso Signorini ha aperto la diretta del 26 novembre su Canale 5. Il conduttore, che ha diviso tutte le coppie nate in questa edizione tra tugurio e casa, ha annunciato che la scelta degli inquilini avrebbe potuto riunirne una: quella più votata.

La cosa è stata messa in palio per Yulia e Giglio e per Lorenzo e Shaila. Quando è arrivato il momento della scelta di Helena Prestes, tutti si aspettavano che la brasiliana avrebbe scelto Yulia e Giglio. Invece, la modella ha deciso di riunire Shaila e Lorenzo, scatenando sospetti e ira, in primis di Giglio. Alla fine della selezione, Signorini ha annunciato che nessuna coppia sarebbe stata riunita davvero e che la scelta è stata solo un modo per attivare nuove dinamiche all’interno della Casa.

Giglio contro Helena, lite in diretta: “Sei falsa!”

Un annuncio, quello del conduttore, che non è però servito a placare gli scontri ormai nati nella Casa del Grande Fratello 2024 tra Giglio e Shaila da una parte, ed Helena dall’altra. “Sei falsa!” ha tuonato il parrucchiere contro la brasiliana, che avrebbe scelto Shaila e Lorenzo solo per strategia. “Io non mi faccio manipolare da voi, ho scelto quello che volevo scegliere!” è stata la risposta di Helena. “Tu provochi solamente”, si è poi intromessa Shaila, convinta della non genuinità della mossa di Helena, da lei neppure perdonata per il gesto della polpetta rifiutata.