Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, di nuovo insieme al Grande Fratello 2024

La nuova puntata del Grande Fratello 2024 si apre nel segno delle coppie “divise” la scorsa settimana; a soffrire per la distanza sono stati in particolare Shaila e Giglio, rimasti nella Casa, e i rispettivi partner Lorenzo e Yulia, finiti in Tugurio. Per le due coppie c’è però subito una ghiotta occasione per ricongiungersi, anche se solo per pochi minuti, attraverso una sfida di fortuna orchestrata dalla produzione che vede Lorenzo e Yulia in Tugurio di fronte ad un tavolo, con sopra posizionati diversi piramidali.

Chi trova il piramidale dalla base dorata ottiene la possibilità di incontrare il proprio partner in Super-Led per soli 3 minuti: per ogni secondo in più, vengono sottratti 10 euro dal budget della spesa settimanale. Alla fine, dopo una serie di tentativi a testa, la “pesca fortunata” premia Lorenzo, che trova il piramidale che gli consente di riabbracciare la sua Shaila. E proprio in Super-Led, tra abbracci, sorrisi e baci a non finire, arrivano anche importanti dichiarazioni d’amore da parte di entrambi.

Shaila a Lorenzo: “Mi sono innamorata di te, sto sotto un treno“

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si riabbracciano al Grande Fratello 2024, dopo diversi giorni di distanza, e arrivano parole importanti sul loro rapporto. “È servito tanto a riflettere che, anche se per così poco tempo, mi manchi“, la confessione del ragazzo guardando la sua amata dritta negli occhi. Tra di loro è scoccata una vera e propria scintilla e, nonostante alcune tensioni e litigi nella Casa, ora ammette: “Ti dico solo che forse già dall’inizio ti avevo scelta“.

Arriva una vera e propria dichiarazione d’amore anche dall’ex Velina che, di fronte a lui, rivela: “Mi hai aperto tanto il cuore, è grazie a te se mi sento una persona più felice, più buona, più piena d’amore. Mi sono innamorata di te, ci sono cascata in pieno, sto sotto un treno, è la verità. Sono tanto felice di dirlo“. Il loro incontro si conclude con 5 secondi oltre i 3 minuti previsti, dunque dal budget settimanale del gruppo verranno decurtati 50 euro, 10 al secondo.

