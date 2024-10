Helena Prestes disperata per l’eliminazione di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024: lui, però, pensa a Shaila

L’eliminazione (per finta) di Lorenzo Spolverato ha suscitato la reazione disperata di Helena Prestes. Al Grande Fratello 2024, la modella brasiliana ha versato un fiume di lacrime per il gieffino, che ha lasciato la Casa ‘inseguito’ da lei, tra baci e abbracci increduli per l’accaduto. Una volta arrivato in studio, Lorenzo ha però scoperto che, oltre a lui, il pubblico ha deciso di eliminare (sempre per finta) anche Shaila Gatta.

I due si sono così ritrovati faccia a faccia nello studio del Grande Fratello 2024 e, stuzzicati da Alfonso Signorini, hanno potuto dirsi la verità sui rispettivi sentimenti. Senza peli sulla lingua, Shaila ha ammesso di aver provato sin dall’inizio qualcosa per lui: “Credo che per tante paure che ho nella vita, un po’ di orgoglio e un po’ di corazza, ho ascoltato troppo il mio cervello però il cuore dice altro e non l’ho fatto.”

Lorenzo e Shaila si dichiarano i rispettivi sentimenti in diretta al Grande Fratello

Lorenzo Spolverato ammette di provare le stesse cose per lei e sin dall’inizio dell’avventura al Grande Fratello 2024: “Shaila anch’io ho ascoltato forse troppo la testa, ho avuto troppe paure e dovevo gestirle meglio. Il mio cuore, sin dal secondo giorno, andava in una sola direzione. Io l’ho seguito, poi me ne sono andato, l’ho seguito… È anche ora di seguirlo questo cuore.” Così, mentre Helena continua a piangere per Lorenzo nella Casa, lui scopre di dover volare a Madrid insieme a Shaila per trascorrere una settimana al Gran Hermano insieme. Cosa potrà accadere ora che sono lontani da Helena e Javier?