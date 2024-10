Shaila Gatta cambia ancora idea sul rapporto con Javier Martinez al Grande Fratello 2024: “Fuori non lo aspetterei”

È una confessione inaspettata quella fatta da Shaila Gatta in diretta al Grande Fratello 2024. La ballerina e showgirl fa di nuovo un passo indietro nei confronti della relazione con Javier Martinez, dichiarandosi non interessata a proseguirla fuori dal programma. È Alfonso Signorini a mettere i due gieffini faccia a faccia per fare un punto del loro rapporto. Javier appare fiducioso, forte di una settimana passata anche tra momenti di intimità con Shaila, che lui fa presenti. Non si aspetta, dunque, ciò che lei dichiara in diretta: “Se lo aspetterei fuori? In questo momento no, sono sincera”.

Parole che spiazzano Javier ma anche lo stesso Alfonso Signorini, che chiede spiegazioni alla ballerina. “Io ho paura di sbagliare ancora, di fare la scelta sbagliata, di non essere all’altezza…” ammette lei in diretta, “io sono un macello, un po’ rimbambita, davvero io stessa faccio fatica a capirmi”.

Javier scosso dalle dichiarazioni di Shaila: “Sotto le coperte la sento in maniera diversa”

Javier è basito da quanto Shaila ha dichiarato sul loro rapporto: “Non ci sto capendo niente, non trovo le parole davvero…” dice gelato il pallavolista, che poi spiega il motivo di tanta sorpresa di fronte a queste parole: “Io la sento in maniera proprio diversa sotto le coperte… le sensazioni che mi da quando stiamo insieme, quando ci sfioriamo, tocchiamo, sono veramente diverse.” Lei spiega le sue sensazioni e sbotta: “C’è stato un trasporto fisico, c’è, ci siamo anche detti cose profonde… Ma da qui a dire che c’è sentimento e oggi lo aspetterei fuori no!”