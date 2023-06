Helena Prestes, proposta di matrimonio dal fidanzato Carlo Motta?/ La verità sull’anello di fidanzamento

Helena Prestes e la verità sull’anello di fidanzamento di Carlo Motta

Helena Prestes, sull’Isola dei Famosi 2023, sta regalando dinamiche interessanti con le varie discussioni con gli altri naufraghi, ma anche momenti emozionanti come quello che il pubblico di canale 5 ha vissuto vedendola durante l’incontro con il fidanzato Carlo Motta. Dopo averla sostenuta dall’Italia, Carlo è volato in Honduras per farle una sorpresa regalandole anche un anello che la modella ha accettato. Dopo aver salutato il fidanzato, di notte, mentre chiacchierava con gli altri naufraghi, Helena ha svelato la verità sull’anello e su quella che è stata interpretata come proposta di matrimonio.

“Come mai ho accettato la proposta? Ma dai, l’anello di Carlo è di plastica! Non è che è la proposta di matrimonio. Era una cosa plastificata, lui è venuto a vedermi. Ha fatto una cosa molto bella”, le parole di Helena che ha poi svelato ulteriori particolari sulla sua storia d’amore.

Helena Prestes e i dettagli sulla storia d’amore con Carlo Motta

Prima di iniziare a pensare ad una storia d’amore con Carlo Motta con cui è nata prima l’amicizia e poi un sentimento più profondo, Helena Prestes ha fatto i conti con una relazione durata più di sette anni. Oggi, con Carlo, la Prestes procede a piccoli passi senza farsi troppe illusioni come ha fatto intuire confidandosi con i compagni dell’Isola. “Se amo Carlo? oddio, lo stiamo costruendo l’amore. C’è la passione, poi l’amore va costruito. Lui ha costruito intorno a me tanto amore. Io invece no, scappavo da lui. Ora voglio dargli amore”, ha detto.

Poi ha aggiunto: “Lui mi ama, io ho scoperto qui sull’isola che sono innamorata di lui. Non gli ho detto ti amo, devo dimostrare tante cose in futuro. Il ti amo va detto, ma non so spiegarti, adesso devo dargli amore. Se sono confusa? Prima di venire qui sì, adesso mi sento più sicura”.

