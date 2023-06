Carlo Motta contro Mazzoli e Sainato: “Io e Helena? Storia vera, ecco le foto”/ “Voi vi siete accordati per…”

Carlo Motta replica alle dichiarazioni fatte da Gian Maria Sainato e Marco Mazzoli all’Isola sulla sua storia con Helena Prestes

Prima Gian Maria Sainato, poi Marco Mazzoli: entrambi i naufraghi, nel corso dell’ultima diretta de l’Isola dei Famosi 2023, hanno messo in dubbio la storia d’amore tra Helena Prestes e Carlo Motta. Quest’ultimo è volato fino in Honduras per proporre alla modella, con tanto di anello, di diventare ufficialmente la sua fidanzata, proposta alla quale lei ha risposto con un commosso sì. Eppure, pochi minuti dopo, Sainato ha messo in dubbio la veridicità di questo fidanzamento, dichiarando che in realtà Helena è ancora innamorata del suo ex.

Versione che poi ha confermato Marco Mazzoli, definendo ‘farlocca’ la proposta di fidanzamento di Carlo a Helena. Di fronte a queste accuse, il modello ha deciso di rompere il silenzio, intervenendo su Instagram e replicando ai due naufraghi.

Carlo Motta contro Mazzoli e Sainato: “Vi siete messi d’accordo nel dire una bugia”

Dopo aver pubblicato alcune foto risalenti a periodi diversi, anche a qualche anno fa, che lo vedono insieme ad Helena in varie situazioni e luoghi, Carlo ha così risposto alle illazioni di Mazzoli e Sainato: “Ma volevo complimentarmi con Mazzoli e Gian Maria che si sono inventati una storia di comune accordo e non può essere altrimenti perché quando una cosa è falsa la si dice in due versioni diverse e perché ci si è messi d’accordo nel dire una bugia.” Così ha concluso: “Non so perché, però evidentemente è così e nulla le mie storie precedenti rispondono non c’è niente da aggiungere, questo è”.

