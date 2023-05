Helena Prestes si ritira all’Isola dei Famosi?/ Crollo e pianto disperato: “Non ce la faccio più”

Helena Prestes in crisi all’Isola dei Famosi: “Non ce la faccio più”

Nuovo crollo per Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023. La fama inizia a farsi brutalmente sentire e viene accusata in modo particolare dalla modella brasiliana, il cui dimagrimento è già evidente. Per questo, quando la tribù degli uomini ha fatto uso degli ingredienti vinti durante l’ultima diretta per fare delle pizzette, Helena, osservandoli mangiare, ha avuto un cedimento.

“Non ce la faccio più!” è sbottata la modella, crollando in lacrime. Stesa sulla sua stuoia, vistosamente provata dalla fame, si è lasciata andare ad un lungo pianto. A cercare di consolarla, senza particolare successo, Corinne Clery, una delle poche con le quali Helena ha rapporti non turbolenti all’Isola.

La modella si è poi sfogata nel corso di un confessionale, accusando anche alcuni compagni d’avventura: “Mi sento debole, senza forza, sento che queste persone non mi conoscono, mi hanno attaccato, mi hanno giudicato perché mi vogliono nominare, non posso fare niente che dicono che recito. – E ancora – Mi sento completamente sola, non posso essere me stessa perché dicono che recito. Sono loro quelli che recitano.”

E se a Marco Mazzoli la reazione di Helena è parsa esagerata, a prendere le sue difese ci ha pensato Fabio dei Jalisse, facendo notare che la concorrente sta effettivamente patendo la fame e che il suo dimagrimento è realmente evidente. L’allarme, dunque, è reale: Helena rischia davvero di doversi ritirare per tutti questi fattori?

