E chi l’avrebbe mai detto che per un semplice pezzo di pane si sarebbe scatenato un putiferio al Grande Fratello? Ebbene sì, durante una cena Helena Prestes e Jessica Morlacchi si sono scontrate ed è volato anche un bollitore dell’acqua. Il tutto perchè la cantante si è rifiutata di dare del pane alla modella con tanto di ingiurie ad accompagnare il mancato gesto. Helena Prestes, furiosa, ha reagito in malo modo lanciandole dell’acqua e poi il bollitore.

Da lì si è scatenato un vero putiferio per via dell’azione violenta della concorrente e i fan non aspettano altro di scoprire come reagirà il conduttore Alfonso Signorini dopo aver visto le orribili immagini delle ultime ore all’interno della casa più spiata d’Italia. Non solo, c’è anche chi invoca all’intervento di Pier Silvio Berlusconi chiedendo provvedimenti sulle azioni ignobili al Grande Fratello, specialmente dopo che lui stesso si era riproposto di togliere una volta per tutte il “trash” dalle trasmissioni di Mediaset. Ma questo, sembra essere ormai un desiderio irrealizzabile.

Dopo il lancio dell’elettrodomestico, Helena Prestes è stata allontanata per calmarsi insieme a Javier per volere degli autori, e poco fa ha fatto il suo rientro in casa. Il tutto è successo nella mattina del 4 gennaio, quando la modella è riapparsa con gli altri coinquilini dopo una nottata a calmarsi con il pallavolista argentino. “Sei speciale, ti ho sognato, lo sposerei“, ha esordito rientrando abbracciata a Martinez. Intanto, lui le ha ribadito che in questo percorso non si deve mai sentire sola, con un’intesa che fa capire i discorsi fatti dai due durante la nottata insieme.

Helena Prestes, però, nonostante fosse rientrata in modo tranquillo si è subito fatta risentire, dicendo la sua in un confronto tra Alfonso D’Apice e Mariavittoria Minghetti. Una quiete durata pochissimo, dato che la brasiliana ha subito inveito contro il medico accusandola di non provare nulla per Tommaso Franchi e di far finta in questa relazione solo per convenienza e per le telecamere. “Ti viene comodo“, ha esordito. Intanto i fan stanno iniziando ad averne abbastanza di Helena Prestes, dicendo che dopotutto la vera provocatrice è lei, e che non è “la poverina che viene trattata male”. Oltretutto, i seguaci del programma attendono con ansia di sapere quali saranno i provvedimenti per la ragazza. Se ce ne saranno.