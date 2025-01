Helena Prestes attacca Jessica Morlacchi al Grande Fratello 2024

Ancora tanta tensione nella casa del Grande Fratello 2024 tra due grandi protagoniste di questa edizione, Helena Prestes e Jessica Morlacchi, che si sono scontrate nelle scorse ore all’interno del programma condotto da Alfonso Signorini. E sono volate ancora parole forti tra le due, con la modella che ha attaccato la compagna di gioco e cantante parlando con Zeudi, Amanda e Stefania nella Casa, a infastidire in particolare Helena Prestes sono stati gli atteggiamenti della gieffina nella Casa:

“Non lavi un piatto, soffi il naso tutto il giorno. Non fai niente, adesso la nomino perché sta sprecando troppo scottex, il suo chirurgo le ha fatto male il naso, adesso la nomino perché non la capisco, perché il suono del suo naso non riesco a sentirlo” le parole di Helena Prestes con i suoi compagni nella casa del Grande Fratello 2024. Un rapporto che continua a non decollare quello tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi nella casa del Grande Fratello e la questione è ormai nota a tutti gli inquilini e il pubblico da casa.

Helena Prestes attaccata dai compagni di gioco al Grande Fratello 2024

Sempre nel corso della chiacchierata andata in scena nelle scorse ore al Grande Fratello 2024, Helena Prestes ha colto l’occasione per criticare aspramente Jessica Morlacchi, a poco tempo dalla discussione andata in scena tra la brasiliana e Shaila Gatta.

Le due sono state infatti protagoniste di uno scontro nel programma dopo la puntata di lunedì scorso, con la lite che ha poi innescato un attacco di panico a Helena Prestes, aggredita verbalmente dalla compagna di gioco con la quale sono volate parole grosse.