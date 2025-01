Helena Prestes, attacco di panico al Grande Fratello 2024: cosa è accaduto

Attimi di paura nella casa del Grande Fratello 2024 per Helena Prestes, la modella brasiliana nelle scorse ore avrebbe avuto un attacco di panico in confessionale, più precisamente dopo la puntata del reality di Canale Cinque. La gieffina brasiliana è finita al centro di polemiche e furiose liti al Grande Fratello 2024: prima avrebbe avuto un durissimo scontro con Shaila Gatta e successivamente, la concorrente avrebbe sfiorato una rissa con Ilaria Galassi.

Tutto questo ha portato a un crollo emotivo, sfociato in un attacco di panico e Luca Calvani si è espresso così dopo l’accaduto: “Ero impaurito non sapevo cosa fare, ho avuto davvero paura, non si faceva nemmeno toccare” le parole dell’attore e regista toscano ai coinquilini. Il tutto avrebbe avuto origine dopo le aggressioni verbali ricevute dalla stessa Helena Prestes, duramente attaccata nel post puntata di lunedì sera su Canale Cinque.

Helena Prestes attaccata da Shaila Gatta: il duro scontro nella casa

La tensione andata in scena tra Shaila Gatta e Helena Prestes ha avuto origine durante la diretta del Grande Fratello l’altra sera, con parole forti e toni minacciosi utilizzati in un primo momento dall’ex velina di Striscia la notizia. La ballerina ha accusato la modella Helena Prestes di fingere interesse nei confronti di Zeudi Di Palma solo per ottenere il favore da parte del pubblico. Al contrario, Shaila è convinta che la modella sia ancora interessata al suo fidanzato, Lorenzo Spolverato. La replica di Helena non si è fatta attendere ed è stata oggetto di discussione sui social: “Falsa, volgare, schifosa, mi viene voglia di aggredirti”.

Helena Prestes ha risposto agli attacchi puntando il dito contro Shaila Gatta e la mancanza di aiuto alle faccende domestiche nella Casa: “Non cucina, non fa un ca**o. Fai solo quella faccia da pu***na”, ha detto prima di fare tappa in confessionale insieme a Luca Calvani.