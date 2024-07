Hellboy: The Crooked Man, c’è il primo trailer/ L’eroe demoniaco interpretato da Jack Kesy è irriconoscibile

È stato pubblicato il primo trailer di Hellboy: The Crooked Man, il film horror a tema supereroi americano che uscirà proprio quest’anno, anche se la data di uscita definitiva è ancora top secret. Si tratta del reboot della serie di film Hellboy, ispirati agli omonimi fumetti di Mike Mignola, la cui prima pellicola, del 2004, è stata diretta e co-scritta da Guillermo del Toro come la successiva. Nel 2009 era in programma anche la realizzazione di un sequel, sempre del medesimo regista, che poi fu annullata a causa della difficoltà di finanziamento. Il primo reboot, intitolato Hellboy: Rise of the Blood Queen, sarebbe apparso nelle sale solo dieci anni più tardi.

Il personaggio principale della serie, che si chiama proprio Hellboy, è interpretato in questo ultimo film da Jack Kesy, in una versione molto diversa da quella originaria. Nel primo reboot invece l’attore protagonista era stato David Harbour. Guillermo del Toro invece per le sue pellicole aveva scelto Ron Perlman. È da capire se questa nuova versione dell’eroe demoniaco piacerà agli spettatori o meno.

Hellboy: The Crooked Man, si tenta il riscatto dopo i precedenti flop

C’è grande attesa infatti per sapere come Hellboy: The Crooked Man se la caverà al cinema. I fan del fumetto infatti hanno molto apprezzato in passato le pellicole realizzate da Guillermo del Toro, ma con l’addio del regista qualcosa è cambiato. Le successive produzioni non sono state all’altezza delle aspettative, soprattutto quella del primo reboot, che è stato un vero e proprio flop al botteghino. Millennium Media, nonostante ciò, ha deciso di riprovarci con questa nuova versione che sembrerebbe, almeno dal trailer, molto diversa dalle precedenti.

Il cast promette sicuramente bene: oltre al protagonista Jack Kesy, noto per i suoi ruoli in film come Baywatch, 12 Soldiers, Il giustiziere della notte – Death Wish e Deadpool 2, ci sono anche Adeline Rudolph, Jefferson White, Leah McNamara, Joseph Marcell, Hannah Margetson e Martin Bassindale.











