Hellboy The Golden Army/ Film su Italia 1: trama e curiosità (oggi, 23 gennaio)

La programmazione televisiva di Italia 1 per la seconda serata di questo giovedì 23 gennaio alle ore 23 la messa in onda del film di genere fantascienza azione Hellboy The Golden Army. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2008 negli Stati Uniti d’America con la regia di Guillermo del Toro il soggetto è stato scritto da Mike Mignola mentre lo stesso regista si è occupato dello sviluppo dell’adattamento della scenografia. Il montaggio è stato realizzato da Bernat Vilaplana,i costumi indossati dagli attori sul set cinematografico sono frutto del lavoro di Sammy Sheldon mentre le musiche della colonna sonora portano la firma di Danny Elfman.

Hellboy The Golden Army, la trama

Le vicende risalgono all’anno 1955 quando il professore Trevor racconta a suo figlioccio Hellboy di una incredibile e drammatica storia che si è consumata nell’antichità. In pratica l’esercito degli uomini si batte strenuamente con quello delle creature mitologiche. Inizialmente ad avere la meglio nella contesa furono gli uomini i quali ricacciarono le figure mitologiche fino ad avvicinarsi alla loro completa distruzione. Il re delle creature mitologiche fu pervaso da un profondo sentimento di tristezza che lo spinse nel dare avvio ad un progetto chiamato con il nome in codice Golden Army che prevedeva l’utilizzo di un esercito composto da 4900 soldati dotati di incredibili poteri per cui praticamente indistruttibili. La guerra improvvisamente vide prevalere le creature mitologiche ma anche in questo caso il re non fu contento di tutto questo sangue e dolore per cui decise di portare avanti una sorta di armistizio con gli uomini per permettere alle due razze di vivere in pace. Inoltre per essere sicuro che mai più si potesse consumare sulla faccia della Terra una simile tragedia, decise di spezzare in tre parti l’oggetto che consentiva di comandare la Golden Army dando in custodia 2 parte agli elfi ed una agli uomini. Con il passare degli anni, il figlio del Re, che all’epoca della vicenda era in forte disapprovazione per la scelta del padre, prese il potere e diventando lui il punto di riferimento del mondo delle creature mitologiche. Ora il neo sovrano sta cercando di tornare in possesso delle parti necessarie per poter controllare la Golden Army e portare avanti il suo progetto di conquista del mondo e quindi di sterminio della razza umana. Toccherà quindi ad Hellboy e i suoi amici cercare di trovare una soluzione per impedire al neo sovrano di poter portare avanti il proprio terribile piano e quindi arrivare alla distruzione della Terra permettendo così alle creature mitologiche di avere pieno dominio e poteri.

Cast e curiosità del film

Nel cast sono presenti tra gli altri Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones, Luke Gross, John Alexander, Anna Walton, Jeffrey Tambor e John Hurt. Tra i principali protagonisti attrice americana Selma Blair nata il 23 giugno del 1972 da una famiglia di origini ebraiche passi del mondo del cinema nell’anno 1996 grazie al regista Brent Sterling Nemetz che le ha permesso di recitare nel film The Broccoli Theory. Tra le pellicole di maggior successo scandito fino a questo momento la sua carriera ricordiamo Giovani Pazzi e svitati, In & Out, Pazzo di te, Storytelling, Fuga da Seattle, La rivincita delle bionde, La cosa più dolce, Cose da maschi, In Good Company, The Alibi, Purple Violets Homeland Security e The Poker House.



