Help – Ho un dubbio, Caterina Balivo/ Anticipazioni 9 agosto: decisioni da prendere…

Help – Ho un dubbio: anticipazioni del nuovo programma di Caterina Balivo

Martedì 9 agosto, in seconda serata, Raidue trasmette la prima puntata di “Help – Ho un dubbio”, la nuova trasmissione Rai che segna il ritorno di Caterina Balivo sulla rete in cui è cresciuta come conduttrice dopo l’esperienza su Tv8 alla guida del reality “Chi vuole sposare mia mamma”. Il nuovo programma di Raidue affidato alla Balivo sarà trasmesso anche giovedì 11 agosto, sempre in seconda serata, ed è un adattamento italiano del format anglosassone “What should I do?”,

Help – Ho bisogno di aiuto è un programma prodotto in Italia da Fremantle e, nel corso delle varie puntate, aiuterà i protagonisti, a prendere decisioni importanti che potranno stravolgere anche le loro vite. Ad aiutare i concorrenti nel decidere quale scelta portare avanti ci sarà un pubblico che potrà votare attraverso un telecomando nel corso della serata cambiando anche idea in base al racconto delle vite dei protagonisti.

Come funziona Help – Ho bisogno di aiuto

Ogni puntata di Help – Ho bisogno di aiuto vede come protagonista un concorrente di qualsiasi età – ma anche una coppia o un gruppo di amici – che esprimerà sul palco davanti al pubblico un dubbio. Nel corso della serata, il protagonista, con l’aiuto di Caterina Balivo, racconterà la propria vita personale convincendo, così, il pubblico a sostenere una scelta piuttosto che un’altra. Il racconto sarà reso ancora più emozionante da videomessaggi di amici, conoscenti e parenti interessati a spingere una determinata decisione.

Il pubblico a cui è affidato il computo di votare potrà cambiare idea fino a quando Caterina Balivo non decreterà l’ultima decisione. Nel corso delle prossime puntate, poi, saranno mostrati gli sviluppi della storia in seguito alla decisione presa.

I concorrenti di Help – Ho bisogno di aiuto e come vedere in streaming la puntata del 9 agosto

Chi sono, dunque, i protagonisti della prima puntata di Help – Ho bisogno d’aiuto? Per scoprirlo bisognerà aspettare l’inizio della puntata. Non si conoscono, infatti, i nomi delle persone che hanno scritto alla redazione del programma per ottenere un aiuto nella scelta da adottare.

Vi ricordiamo, infine, che anche Help, come tutti i programmi Rai, può essere seguito in diretta streaming attraverso il sito Raiplay o tramite App disponibile per tutti i dispositivi.











